Boom di furti nelle abitazioni, attenti se trovate questi “segni”

A Roma il numero di furti è in crescente aumento, soprattutto nelle zone a ridosso dell’Appio, Tuscolano e Monteverde. Ecco come fare a difendersi.

Agosto più di ogni altro mese dell’anno è quello in cui si registra il maggior numero di furti abitativi proprio per via delle vacanze estive e delle case e appartamenti lasciati liberi per diversi giorni e settimane.

Roma è la città italiana dove si è registrato un aumento delle infrazioni superiore al +15% rispetto al 2021, merito anche delle minori restrizioni legate alla pandemia e la possibilità di spostamenti.

Il consiglio della Polizia è quello di avvisare sempre i vicini ogni volta che si esce in modo da avere un orecchio vigile che sorveglia l’appartamento, ma anche di contattare immediatamente le forze dell’ordine per segnalare al 112 condotte sospette.

Esistono anche dei trucchi messi in atto dai ladri che vanno conosciute per cercare di prevenire un eventuale furto in casa. Ecco quali sono.

Roma, è boom di furti. Il trucco del filo di colla è un must

È rimbalzato su tutti i principali giornali e tg la notizia di pochi giorni fa che ha visto a Roma, in zona Gregorio VII, il crollo di un tunnel che alcuni uomini stavano scavando probabilmente per tentare il furto di Ferragosto in un caveau della zona.

Questo dimostra quanto la capitale sia sotto pressione in queste settimane, in particolar modo l’Appio, Tuscolano, piazza Bologna, Fregene e Monteverde.

Gli aspiranti ladri di studiano i colpi per tempo con l’aiuto di basisti e utilizzano gli stratagemmi molto articolati per essere certi di portare a termine il colpo in modo sicuro.

Attenzione a questo trucchetto, rischi grosso

La notizia è stata data dal Messaggero che ha raccontato cosa è stato scoperto in via San Damaso a Monteverde Nuovo.

I residenti si sono ritrovati dei fili quasi impercettibili di colla sui portoni. Un escamotage per capire se l’abitazione sia vuota o occupata in questi giorni di ferie.

Inoltre nel quartiere di piazza Bologna, a luglio, erano state rinvenute delle mollette lasciate sui portoni, altra variante del trucchetto.

Serve prestare massima attenzione ad ogni cambiamento che si nota nei pressi della propria abitazione e contattare prontamente le autorità per avere indicazioni su come muoversi.