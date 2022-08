Uomini e Donne, famiglia appesa a un filo: “purtroppo è tutto vero”. Dopo due figli arriva la crisi

Uomini e Donne, la famiglia formata da Eugenio e Francesca è appesa a un filo: la coppia starebbe attraversando un periodo di forte crisi

Sembravano fatti l’uno per l’altra, eppure anche tra Francesca ed Eugenio hanno iniziato a serpeggiare rumors di una possibile crisi. La coppia, di fatto, è tra le più longeve del dating show di Maria De Filippi.

Il dj ha incontrato la bella fiorentina ben nove anni fa nello studio del noto programma televisivo. Una conoscenza che, fin dalle prime battute, si contraddistinse per l’accentuata passionalità instauratasi tra i due.

A distanza di pochissimi mesi dalla scelta, Colombo e la Del Taglia hanno dato il benvenuto al loro primo figlio Brando (2014). Quattro anni dopo, la famiglia si è allargata con l’arrivo del secondogenito Zeno (2018). Ad oggi, tuttavia, il sentimento alla base di questo idilliaco quartetto sembra letteralmente appeso a un filo.

Eugenio e Francesca, è crisi per la coppia nata a “Uomini e Donne”? L’annuncio sui social

Alcuni mesi fa, i followers più accaniti di questa coppia avevano iniziato a notare una certa distanza tra Francesca ed Eugenio, che si mostravano insieme solo in occasioni ufficiali.

Gli utenti del web, curiosi di capire come stessero realmente le cose, hanno sommerso i loro beniamini di domande; domande su cui il dj, stanco di essere tartassato, ha deciso di far chiarezza una volta per tutte.

“È vero, io e Francesca stiamo attraversando una crisi” – ha confermato l’ex tronista con una serie di Instagram stories – “stiamo cercando di capire se questo rapporto può andare avanti, perché abbiamo due bambini“.

Sulle motivazioni che sarebbero alla base di questa crisi, Colombo non ha certamente mantenuto il silenzio. La stoccata alla compagna, seppur velata, non ha mancato di colpire profondamente il pubblico dei social.

Eugenio Colombo ammette la crisi e rivela: “da parte sua manca il sentimento”

Nelle Instagram stories pubblicate nella giornata di ieri, Eugenio Colombo non ha nascosto la verità delle voci messe in circolazione dai giornali di gossip. L’ex tronista e la compagna Francesca, dopo aver avuto due figli, stanno attraversando un periodo di forte crisi.

A detta di Colombo, la compagna non sarebbe più sicura del sentimento che, parecchio tempo fa, portò la coppia a scegliersi nello studio di “Uomini e Donne”:

“dall’altra parte manca il sentimento, stiamo cercando di capire se si può risolvere”.

Una vera e propria doccia gelata per i fan di Eugenio e Francesca, che da ben nove anni facevano il tifo per questa rara e, all’apparenza, indistruttibile unione.