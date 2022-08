Lorella Cuccarini, bikini da sentirsi male: a 57 anni non ha rivali, corpo pazzesco – FOTO

Lorella Cuccarini, bikini da sentirsi male. All’età di 57 anni, l’insegnante di “Amici” non ha davvero rivali: corpo pazzesco!

La carriera ultratrentennale di Lorella Cuccarini le ha permesso di ottenere grandi successi in termini televisivi. La prima volta in cui la 57enne fece capolino sul piccolo schermo era il lontano 1984.

All’epoca, la nativa di Roma esordì come ballerina di fila all’interno del varietà di Rai 1 “Te lo do io il Brasile”. In seguito, al fianco di Pippo Baudo prima e di Marco Columbro poi, la Cuccarini ha preso parte alle trasmissioni più famose degli anni Ottanta e Novanta, sia in qualità di showgirl che di conduttrice.

Lorella Cuccarini ad “Amici”: l’esperienza nel talent di Canale Cinque e il rapporto con Maria De Filippi

Da ben due anni, Lorella Cuccarini è entrata a far parte del cast di uno dei programmi più longevi e apprezzati dai telespettatori italiani. Stiamo parlando di “Amici”, fiore all’occhiello tra le trasmissioni di Maria De Filippi.

All’interno del talent show, l’amatissima ballerina ha battuto ogni record. Lorella Cuccarini, infatti, è stata la prima insegnante ad aver ricoperto, rispettivamente nel 2021 e nel 2022, i ruoli di professoressa di danza e canto. Nessuna insegnante, in tanti anni di “Amici”, ha potuto fregiarsi del medesimo privilegio concesso a Lorella.

Con Maria De Filippi, d’altra parte, la Cuccarini avrebbe formato un sodalizio professionale e umano davvero speciale. “Di persone come lei, nel nostro ambiente, ce ne sono pochissime” confidò la showgirl in una vecchia intervista, riferendosi proprio alla conduttrice.

In attesa che ricominci una nuova stagione televisiva, l’insegnante di “Amici” si starebbe godendo delle rilassanti giornate di mare, come gli scatti di Instagram non mancano di testimoniare. Una delle ultime foto pubblicate da Lorella, in particolare, pare aver immensamente colpito gli utenti del web.

Lorella Cuccarini, bikini da togliere il fiato a 57 anni: non ce n’è per nessuna – FOTO

Grazie al suo amore per la danza, Lorella Cuccarini è riuscita a mantenere un fisico tonico e asciutto, che nel corso degli anni non sembra aver subito alcun stravolgimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Uno degli ultimi post condivisi dalla showgirl tramite Instagram è la prova lampante di quanto, a dispetto dello scorrere del tempo, la fisicità della ballerina non sia cambiata di una virgola.

In bikini, la cuccarini ostenta ancora la bellezza di tanti anni fa. La sua silhouette impeccabile, indubbiamente, avrà suscitato l’invidia di molte colleghe.

Sono stati in molti, sotto la foto in questione, ad aver espresso a Lorella i loro più sinceri apprezzamenti. “Che fisico“, “Sei veramente come il vino“: questi i complimenti che i fan della professoressa non sono riusciti a trattenere.