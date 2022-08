Giulia scoppia a piangere di fronte a tutti: “sono gli ormoni, è incinta” – VIDEO commovente

Ha ricevuto critiche anche sulla cellulite, anch’essa del tutto normale nel periodo della gestazione. A tutta risposta l’ha mostrata senza filtri sul profilo social e ha commentato dicendo che tutta quella ritenzione idrica si trasformerà presto in linfa per la produzione del latte materno. Essendo una sportiva, ovviamente, è molto importante per lei la cura del corpo, con una alimentazione sana ed equilibrata.

Ai suoi seguaci ha detto:

“Mi volevo scusare se a volte mi faccio vedere così vulnerabile. Mi rendo conto che a volte forse esagero e sembro quasi patetica. Questo è un viaggio complesso e so di non essere sola”.

Un momento altamente complesso che alterna momenti di grande sensibilità e felicità nell’animo della futura mamma.

Eravamo rimasti tutti commossi dal video su TikTok che mostrava Giulia Pauselli mentre piangeva in sala prove durante una lezione di danza ad Amici di Maria De Filippi per “colpa” degli ormoni lo scorso inverno. Una scena tenerissima in cui tutti gli allievi la consolavano.