Napoli, in arrivo due colpi per Spalletti: domani fissate le visite mediche

Il tecnico azzurro potrà contare per la nuova stagione su due grandi acquisti, attesissimi dalla tifoseria. Tutti i dettagli sui neoarrivati.

Ore frenetiche in casa azzurra per i nuovi acquisti in arrivo nel capoluogo partenopeo. Ancora non è arrivata l’ufficialità ma sembra ormai fatta per i due talenti che saranno alla corte di Luciano Spalletti nella stagione iniziata lo scorso week end.

Il nuovo acquisto Dembele

Il primo nome che ha fatto scalpitare la tifoseria azzurra è quello di Ousmane Dembélè.

L’ala destra del Barcellona ha 25 anni, campione del mondo con la Francia nel 2018. Con il Borussia Dortmund ha vinto una coppa di Germania nel 2017, mentre con il Barcellona due volte la Liga (2018 e 2019), due coppe del Re (2018 e 2021) e una Supercoppa di Spagna (2018).

Il trasferimento dal Borussia Dortmund al Barcellona nel 2017, per 105 milioni di euro più bonus fu, all’epoca, il trasferimento più costoso della storia non solo del club catalano ma anche del campionato spagnolo, nonchè il terzo della storia del calcio.

In arrivo anche Raspadori

Anche Raspadori è in procinto di vestire la casacca azzurra per la stagione in corso.

Il 22enne che si è laureato campione d’Europa con l’Italia nel 2021 potrebbe lasciare il Sassuolo.

L’operazione vale 30 milioni ma in ballo ci sono ancora 5 milioni di bonus su cui si stanno accordando Sassuolo e Napoli.

Sembrerebbe che, dalle ultime indiscrezioni, le due società abbiano trovato come venirsi incontro mettendo sul piatto 2 milioni subito e gli altri 3 successivamente. Resta da trovare lo snodo per gli altri 3 milioni di incentivi.

Dunque, sembrerebbe chge Dembélè e Raspadori saranno i prossimi colpi di mercato.

Tuttavia, Dembélè ha firmato il contratto con il Barcellona fino al 2024, da 16 milioni di euro lordi a stagione più 4 milioni al raggiungimento di bonus. La clausola risolutiva è stata fissata a 100 milioni e nel caso qualcuno la pagasse al Borussia Dortmund andrebbe il 50% di tale importo.

Non ci resta che attendere di capire quali sono state le mosse del Napoli per portare al Diego Armando Maradona questi due talenti.