“Da provare assolutamente”, MD sfoggia il prodotto più chic dell’estate: clienti impazziti

Avete voglia di aperitivo ma preferite farlo a casa? Niente panico, c’è la soluzione al vostro dubbio e si trova da MD SpA. Il marchio ha appena pubblicato un’offerta strepitosa.

Molto amato dagli italiani, il marchio MD S.p.A. è uno dei più importanti concorrenti della grande distribuzione italiana, che non ha nulla a che vedere con i canoni del discount ma è un’azienda dal basso costo assicurato. Il rapporto qualità prezzo è inimitabile ed è per questo motivo che i clienti non possono fare a meno di seguire le offerte a disposizione ogni mese. Nel 2020, l’insegna MD ha realizzato oltre 2,816 miliardi di euro di fatturato.

Ogni giorno le persone potranno scegliere quale prodotto comprare, tra le varie promozioni in vigore e la varietà degli articoli in continuo progresso.

MD S.p.A., la storia del marchio

Erano gli anni novanta quando Patrizio Podini, nato a Bolzano, attivo nel mercato della GDO fin dagli anni sessanta, ha fondato l’azienda. L’anno di svolta fu il 1994.

Proprio in quel periodo l’imprenditore decise di investire nelle regioni del Sud Italia fondando MD Discount che in poco tempo divenne un’azienda nazionale, anche grazie all’acquisto nel 2013 della catena LD Market diffusa al Nord e di proprietà del Gruppo Lombardini. Attualmente sono 800 i punti vendita con più di 8000 dipendenti.

Lo spritz di MD S.p.A

Sempre pronto a soddisfare le esigenze del cliente, MD ha appena pubblicato un’offerta speciale. Riguarda lo spritz da fare a casa in un modo semplice e veloce.

Sui social l’azienda ha pubblicato un post facendo riferimento allo Spritz. Si legge

L’aperitivo per chi ama l’estate lo trovi solo da MD. Prova lo spritz più pop del momento nelle 3 bottiglie limited edition e taggaci nelle tue stories!

Così anche l’ora dell’aperitivo può diventare un momento più intimo da trascorrere con le persone più care nella propria abitazione o in giardino. E sarà ancora più speciale se avrete la bottiglia edizione limitata dello spritz lì con voi.

Aggiungete del ghiaccio, calici, delizie e qualche addobbo che fa da cornice e vi sembrerà di essere in un locale tipico di qualche posto turistico, ma in realtà siete proprio sul divano di casa vostra. Non è fantastico?