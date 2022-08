Manila Nazzaro distesa a pancia in giù mostra la “grande bellezza”. Posteriore da record a 44 anni – FOTO

Manila Nazzaro scatenata come mai prima d’ora: vederla così è un vero e proprio colpo al cuore per milioni di fan. Che fisico!

Terminata la recente avventura nella casa del “Grande Fratello Vip”, Manila Nazzaro è tornata a pieno regime sui social. In particolare, la showgirl trascorre molto tempo all’interno della piattaforma di Instagram, dove i fan che la seguono sfiorano i 3 milioni.

Sotto i suoi scatti da urlo gli apprezzamenti non mancano di lusingare la splendida Manila. Talvolta, a commentare le sue compilation è addirittura l’amica del cuore Miriana Trevisan, con cui la Nazzaro ha avuto modo di legarsi nel corso della sua avventura nel reality di Canale Cinque.

Da non tralasciare gli apprezzamenti del compagno Lorenzo Amoruso, che è al fianco dell’ex gieffina ormai da molti anni.

Manila Nazzaro, l’amore per il compagno Lorenzo Amoruso e la partecipazione a “Temptation Island”

Il pubblico di Canale Cinque ricorda perfettamente l’edizione di “Temptation Island” a cui presero parte Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso.

Nonostante si amassero moltissimo, i due non mancarono di rendersi protagonisti di scaramucce e scenate davvero inattese, che destarono molta preoccupazione nei fan della coppia. Fortunatamente, i dissapori tra Manila e Lorenzo si risolsero proprio durante il falò di confronto, che li vide abbandonare il programma mano nella mano, uniti esattamente come quando erano entrati.

Ad oggi la loro relazione sembra andare a gonfie vele, come dimostrano le pubblicazioni che la Nazzaro condivide quotidianamente attraverso i social. Ad affiancare gli scatti con il compagno vi sono poi le immagini che ritraggono la showgirl completamente sola, in tutto il suo insindacabile splendore.

Manila Nazzaro, posteriore da record a 44 anni: la FOTO ha fatto impazzire tutti

L’ultima compilation postata dall’ex gieffina non ha mancato di raccogliere milioni di “likes”, il tutto per un piccolo ma non trascurabile particolare.

La Nazzaro, distesa a pancia in giù, si è scattata un selfie a dir poco mozzafiato in cui il suo lato b non manca di imporsi prepotentemente alla vista.

Nel giro di pochissimo, gli ammiratori della showgirl si sono precipitati a commentare le foto, letteralmente sopraffatti dalla sensualità di Manila: “grande bellezza“, “sono incantato“, “non deludi mai“.