Ferragnez, scoperto come sarà Leone da grande: IL VIDEO lascia senza parole

Ferragnez: la trasformazione di Leone è inaudita. Mamma Chiara è senza parole ed il pubblico decreta a chi assomiglia

Continuano le sfavillanti vacanze di Chiara Ferragni e Fedez in quel di Ibiza. La coppia è lì da diverso tempo ormai insieme alla sua famiglia, i bambini Leone e Vittoria e gli amici di sempre, da Luis Sal, caro amico del rapper ad Angelo Tropea, da sempre vicino all’imprenditrice digitale.

I Ferragnez ed amici al seguito soggiornano in una villa stupenda, dotata di ogni confort, con piscina ed una vista magnifica. È qui che Leone sta imparando a nuotare e mamma Chiara scatta le foto per mostrare i suoi look di sera in sera.

Ferragnez, incontri super ad Ibiza

Proprio ad Ibiza i Ferragnez non si sono persi un concerto magnifico, quello dei Meduza che hanno fatto ballare tutto l’Hi – Future Rave con uno show clamoroso. I due, amici del trio di producer italiani più famoso al mondo, non si son fatti scappare l’occasione e trovandosi in città hanno salutato gli artisti che dallo scorso aprile sono in giro per il mondo con un tour globale che prevede più di 60 date.

Non sono mancate ovviamente le foto di rito ed una valanga di commenti sotto al post. Stessa cosa per un altro scatto in compagnia di un vero campione, questa volta della formula 1. Si tratta di Charles Leclerc che la coppia ha incontrato per caso durante un party.

Il cambiamento di Leone: l’evoluzione incredibile. Il VIDEO

Ma tra i tanti spunti che dà il web nelle ultime ore c’è un video che sta spopolando che riguarda i Ferragnez. Si tratta delle immagini che mostrano come sarà Leone da grande. Un mix perfetto nel quale nel video a sinistra si vede Chiara Ferragni ed in quello a destra, il volto di Leone e la trasformazione.

Si mostra prima il volto dell’influencer, poi quello del marito Fedez ed infine la simulazione di come sarà il primogenito dei Ferragnez. La reazione è clamorosa. La Ferragni scoppia a ridere e non ci crede. Suo figlio sarà davvero in quel modo?

A corredo del video c’è solo scritto:

“Ma che cazz”

che spiega benissimo l’incredulità della cosa. Il pubblico è sicuro di una cosa: in questa simulazione Leone è la fotocopia di Justin Bieber.