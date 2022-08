Al Bano e Romina, la verità agghiacciante sul divorzio: “Aveva un’amante”. Il nome che è un tormento

Dopo anni un’agghiacciante verità ha chiarito il perché del divorzio. Al Bano è ancora tormentato da quel pensiero.

Uno scoop che lascia i fan senza parole, una notizia simile fa cadere ogni certezza, nessuno aveva pensato ad una cosa simile ed invece è successo. L’amante di Romina Power è un volto noto della televisione, il suo nome era passato inosservato.

Tutti pensavano che… ed invece

La storia tra Al Bano e Romina Power inizia negli anni ’60, quando la cantante si trasferisce da Los Angeles (America) in Italia. Essendo figlia d’arte, ha iniziato a bazzicare nel mondo dello spettacolo recitando in qualche film ed è proprio su un set cinematografico che ha incontrato il suo primo ed unico (almeno così si pensava) amore. Dopo una frequentazione Al Bano e Romina decidono di sposarsi, da questo matrimonio nascono: Ylenia – Yari – Cristale – Romina Jr.

La famiglia Carrisi, agli inizi del 1994, è stata colpita da una tragedia. La primogenita Ylenia è scomparsa nel nulla, la ragazza non è mai stata ritrovata ed una sentenza del tribunale, di qualche anno fa, l’ha dichiarata morta chiudendo così il caso. Era opinione diffusa che i problemi tra Al Bano e Romina fossero cominciati da questo episodio spiacevole, che sicuramente ha influito in modo particolare ma che a conti fatti non p stato il definitivo. Romina aveva un’amante, ecco chi è.

Ecco chi è stato l’amante di Romina Power

In un’intervista rilasciata alla rivista Oggi, il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato: “Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”. Il gossip talvolta sa essere spietato ed altri magazine hanno tirato in ballo un presunto amante.

Pare che Romina abbia avuto un flirt con l’attore Lorenzo Crespi, quando nel 1996 i due erano impegnati sul set Sandokan, la tigre della Malesia.

Una notizia che lascia senza parole i fan

Dopo molti anni questo ricordo è ancora un tormento, Al Bano e Romina erano una delle coppie più amate ed apprezzate dal pubblico in Italia, purtroppo il destino ha voluto separarli troppo presto.