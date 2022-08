Lo store irlandese classe 1969 apre in Puglia, l’attesa è finita e la data di apertura è già stata comunicata. Consumatori in trepidante attesa.

Dal 1969 quando ha aperto il suo primo store non si è più fermato tanto che oggi Primark si trova in 12 Paesi nel Mondo (Stati Uniti ed Europa Occidentale) con un fatturato annuo (al 2021) di circa 7,8 miliardi di dollari con all’attivo 72mila persone.

Se moltissime attività economiche negli ultimi due anni hanno chiusi i battenti, la catena irlandese invece nell’anno corrente ha aperto in moltissimi store lungo la Penisola. Il primo in provincia di Bologna (a Casaleggio di Reno), a Venezia (La Nave De Vero a Marghera), a Milano in via Torino, per fine anno anche a Caserta presso il Centro Commerciale di Marcianise.

Ci sarà però presto anche l’inaugurazione in un altro centro in Puglia, ecco dove.

Primark apre in Puglia, il Centro Commerciale è il più grande mai visto prima

Primark sbarca a Bari, nel Parco Commerciale di Casamassima, con il suo primo punto vendita in Puglia, e il terzo nel Sud Italia dopo la Sicilia e la Campania.

Un evento atteso da tanti amanti dello shopping mass market, che da anni chiedono a gran voce l’arrivo della catena a Bari. Si sa poco ancora sulla data X legata all’apertura ma qualche soffiata è stata data almeno sullo spazio che ospiterà lo store irlandese.

Bari sede centrale dell’unico Primark in Puglia, fan in estasi per la data X

Poco si sa al momento sulla data di inaugurazione, ma gli operai sono al lavoro da tempo per organizzare la nuova sede di oltre 7mila metri quadrati che ospiterà Primark.

Non c’è alcun cartello che annuncia l’apertura anche se sappiamo che sul sito web aziendale sono già stata selezionate molte figure che poi occuperanno il ruolo da dipendenti all’interno del negozio, quindi magazzinieri, cassiere, autisti, eccetera.

L’obiettivo sembra quello di aprire entro fine anno come per il negozio di Caserta.

l nuovo negozio sarà situato accanto al Conad in modo da avere i negozi principali del Centro l’uno accanto all’altro. I baresi e non solo sono in trepidazione.