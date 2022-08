Alberto Matano, la FOTO ha lasciato tutti senza parole: “da quando sei sposato…”. La reazione del conduttore

Alberto Matano pubblica una foto in cui si mostra al colmo della felicità: la reazione del pubblico dei social è immediata e non lascia scampo al giornalista

Dopo essersi unito in matrimonio con il compagno storico Riccardo Mannino, Alberto Matano ha intrapreso una luna di miele che, a quanto sembra, sta durando molto più del previsto.

Il conduttore, nelle ultime settimane, si è goduto delle rilassanti vacanze in compagnia di una coppia di amici davvero speciale. Stiamo parlando di Raoul Bova e della fidanzata Rocio Morales, con i quali Alberto e Riccardo sono volati in Spagna per trascorrere delle giornate a dir poco indimenticabili.

Matano, a detta degli utenti che lo seguono assiduamente, sarebbe letteralmente cambiato nel corso di quest’estate. Attraverso un emblematico commento, una fan del giornalista non ha potuto far a meno di sollevare una particolare questione. Come l’avrà presa il conduttore?

Le vacanze del giornalista al fianco del marito Riccardo: con loro anche Raoul Bova e Rocio Morales

Rocio Morales e Alberto Matano, stando alle pubblicazioni che entrambi condividono sui social, sarebbero amici di lunga data.

Proprio per questo motivo, l’attrice spagnola e il giornalista hanno deciso di trascorrere un periodo di vacanza insieme in Spagna, al fianco dei rispettivi compagni.

Un soggiorno che i “magnifici quattro” avrebbero immensamente gradito, come dimostra una delle più recenti compilation apparse attraverso l’account del conduttore di Rai 1: “grazie Rocio, Raoul e Riccardo per questi giorni felici“.

Quest’oggi, come dimostra la sua ultima foto, il giornalista è approdato nell’isola più incantevole e suggestiva d’Italia: la Sicilia. E proprio l’ultimo post di Matano, stando ai commenti apparsi in bacheca, non ha mancato di scatenare una serie di domande nei suoi fan più affezionati.

Alberto Matano, l’ultima FOTO scatena i commenti degli utenti: “da quando sei sposato…”

Il recente scatto postato da Alberto Matano su Instagram ne ritrae l’incontenibile felicità. Il conduttore, in procinto di addentare un gustoso arancino, si gode il sole cocente della Sicilia in queste ultime settimane di pausa dal lavoro.

Una fan del giornalista, colpita dal suo sorriso contagioso, non ha mancato di esternare un’osservazione più che sconvolgente:

“Da quando sei sposato con il tuo riccardo sei ancora più bello. siete una bella coppia”.

Stando agli altri commenti apparsi sono in molti a condividere l’opinione dell’utente, che l’ha manifestata senza peli sulla lingua. Matano, che non ha ancora replicato al complimento della fan, rimarrà indubbiamente lusingato non appena ne leggerà il contenuto.