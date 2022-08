Depay alla Juventus, ci siamo: ecco cosa manca per la firma

Memphis Depay potrebbe sbarcare a Torino nelle prossime ore. Tutti i dettagli dell’operazione a un passo dall’ufficialità.

La società bianconera continua a trattare senza sosta per portare alla corte di Massimiliano Allegri il tanto atteso rinforzo in attacco.

Si tratta dell’olandese Memphis Depay, giocatore del Barcellona, classe ’94.

La trattativa sembrerebbe essere alle battute finale e l’attaccante potrebbe arrivare già nella giornata di domani allo Juventus Training Center.

I dettagli dell’operazione

Depay spinge per liberarsi dal contratto che lo lega al Barcellona ma ancora non è stato trovato l’accordo definitivo.

I bianconeri hanno cercato di agevolare l’uscita scontando alcuni bonus legati a Miralem Pjanic.

Inoltre, non sono stati ancora definiti gli ultimi accordi con il giocatore stesso e questo complicherebbe la sua presenza in campo già da lunedì quando la Juventus dovrà affrontare la Sampdoria per la seconda giornata di campionato.

Questo non chiuderebbe le porte per concludere l’operazione ma rallenterebbe soltanto le pratiche per far diventare Memphis Depay un giocatore della Juventus a tutti gli effetti.

Depay non è solo un calciatore, in una recente intervista ai microfoni di ‘Bleacher Report’ aveva raccontato la sua passione per la musica:

“Ho molti sogni. Forse arriverò anche a viverli un giorno. Se posso immaginarli, posso anche realizzarli. Vorrei artisti che sappiano portare energia al pubblico. Ho bisogno di un produttore: non posso produrre musica da solo nel mio studio”

Come cambierebbe la Juventus

Memphis Depay rappresenta l’attaccante tanto atteso da Massimiliano Allegri. Dopo le partenze di Dybala e Morata, la Vecchia Signora si rifà nuova e potrebbe anche cambiare modulo con un tridente d’attacco tutto da scoprire.

La nuova Juventus potrebbe giocare con un 4-4-2. Bremer e Bonucci centrali davanti a Scszesny; Alex Sandro e Danilo i due terzini. Pogba e Paredes i due centrali di centrocampo mentre sulle fasce Kostic e uno tra Di Maria e Chiesa, quando rientrerà dall’infortunio. In attacco Depay che affiancherebbe il confermatissimo Vlahovic.

Una formazione tutta rinnovata per riportare la Juventus ai massimi livelli dopo la scorsa annata in penombra e non all’altezza di una squadra abituata a vincere ogni anno un trofeo.