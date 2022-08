Eurospin fa la differenza, il prodotto più amato dagli italiani a soli 0,79 centesimi. “Serve farne scorta!”

La catena alimentare fino al 28 agosto propone ad un costo contenuto un prodotto molto tartassato dalla recente impennata dei prezzi. Il motivo è nobile.

Tutti la conosciamo per lo slogan “La spesa intelligente” cantata da Cocchi e Renato come fosse un jingle dei vecchi programmi tv degli anni Sessanta.

Eurospin nasce nel 1993 ed oggi è uno dei maggiori leader nel settore discount con oltre 850 punti vendita sul territorio nazionale. La catena è attiva da oltre 20 anni ed è in continua espansione cercando di venire incontro alle esigenze dei suoi consumatori con prodotti sempre allettanti proposti però a prezzi oltremodo concorrenziali e di tendenza.

Cerca anche di combattere la pressante crisi economica con alimenti della tradizione inseriti sui scuoi scaffali a prezzi modici per tutti i portafogli.

Eurospin propone la pasta a 0,79 cent. Il motivo è unico

Sicuramente uno dei prodotti che ha pesato di più sulle tasche degli italiani da inizio anno è stata la pasta a causa degli aumenti del grano e del mais a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. I tabelloni dei prezzi segnano fino a +40% da gennaio 2022, troppo alto per chi non ce la fa ad arrivare a fine mese.

Per questo Eurospin ha scelto di abbassare i prezzi e tenerli fermi fino al 28 agosto, 0,79 centesimi per tutti gli articoli della linea Tre mulini al 100% Grano Italiano. Il motivo però è super nobile.

“Aiutiamo il banco alimentare”, Eurospin per il sociale

Ogni confezione di pasta da 500 grammi Tre Mulini da Eurospin costa solo 0,79 centesimi. Un prezzo bassissimo e davvero conveniente.

Per ogni confezione di pasta Tre Mulini 100% Grano Italiano 🇮🇹 venduta dal 16 al 28 agosto, Eurospin devolverà 10 centesimi a Banco Alimentare per aiutare le famiglie in difficoltà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EUROSPIN ITALIA (@eurospin_italia_official)

Questo recita l’ultimo post Instagram della catena che non solo in questo modo incentiva le famiglie a comprare un bene primario ad un prezzo davvero esclusivo e ribassato, ma dà la possibilità anche a chi non riesce a mangiare di avere un prodotto commestibile e di lunga durata in casa.

Un gesto nobile che regala contemporaneamente felicità a due persone, chi compra e chi riceve. Affrettatevi, non manca ancora molto e le scorte stanno per esaurirsi!