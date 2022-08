“Mi ha detto che ci avrebbe pensato lui” Chanel Totti e il presagio sulla separazione

La figlia di Totti e Ilary ha scatenato la reazione sui social network per un commento che ha lasciato tutti senza parole. Ecco perchè…

Chanel Totti è la secondogenita dell’ex capitano della Roma e della conduttrice Mediaset. Nata il 13 maggio 2007, oggi ha 15 anni ed è molto attiva sui social network, soprattutto su Tik Tok dove è seguitissima da 59.7K followers.

In queste settimane non si parla altro se non del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti che è al centro delle cronache e del gossip.

L’ex calciatore ormai fa coppia fissa con Noemi Bocchi anche se non hanno ufficializzato la relazione, mentre della conduttrice si vocifera di un flirt con un aitante personal trainer.

“Dio mi ha detto che ci penserà il karma…”

Ad attirare l’attenzione è stato un video pubblicato su Tik Tok da Chanel Totti. La clip risale a qualche giorno fa ma ancora sul web non si parla d’altro.

Era un momento molto delicato per la famiglia Totti: Ilary e Francesco avevano annunciato la loro separazione con due comunicati differenti e proprio in quel momento la conduttrice si trovava a Fiumicino con i suoi figli e la sorella pronta a lasciare l’Italia per qualche giorno alla volta della Tanzania.

Proprio mentre Chanel stava in aeroporto ha pubblicato un video su Tik Tok, tenendo la mano della sorellina Isabel, scrive ”Piccola mia” con un istinto di protezione nei confronti dell’ultimogenita che ha solo 6 anni.

Si riprende mentre ripete la frase di una canzone: “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma” e poi abbraccia e bacia la sorellina.

Le reazioni social

Sui social le interpretazioni hanno avuto tutte la stessa direzione. Per gli utenti sembrava impossibile che in un momento così delicato, Chanel non si riferisse alla situazione che era costretta a vivere.

La frase incriminata è tratta dal testo di Over The Rainbow rmx, canzone di Rhove. Tuttavia, nei giorni a seguire abbiamo potuto constatare di come Chanel mantenga un rapporto splendido con i genitori e non mostri alcun tipo di risentimento verso di loro. Probabilmente si è trattato davvero di un semplice Tik Tok senza alcun riferimento implicito.