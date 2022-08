“Ballando con le Stelle”, Milly ha perso anche lui. Il dolore è insuperabile: “onorata di averti conosciuto”

“Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci ha perso uno dei suoi collaboratori più validi: la trasmissione non sarà più la stessa senza di lui

C’è grande fibrillazione attorno alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, che prenderà il via a partire dal prossimo ottobre. Milly Carlucci, come ogni anno, corteggia i vip più amati dagli italiani al fine di convincerli a mettersi in gioco nel suo programma.

Dopo la conferma della partecipazione di Iva Zanicchi, che non mancherà di stupire i telespettatori, al dancing talent di Rai 1 sono stati accostati i nomi di Paola Barale e Nancy Brilli.

Non sappiamo di preciso quanto ci sia di vero in questi rumors. Quel che è certo, però, è che la padrona di casa di “Ballando” tenterà il tutto per tutto pur di mettere in piedi un cast spettacolare, che sia all’altezza di quello dello scorso anno.

“Ballando con le Stelle”, Giancarlo Magalli nuovo ingresso? Ecco dove potremmo vederlo

Si è a lungo parlato di un possibile ingresso nella giuria di “Ballando con le Stelle”, che ormai da qualche anno annovera cinque componenti fissi.

Il papabile nuovo giurato della trasmissione di Rai 1, stando ai rumors, potrebbe essere l’amato conduttore Giancarlo Magalli. Quest’ultimo, che si andrebbe ad affiancare ai cinque veterani, non mancherebbe di movimentare le esibizioni con i suoi giudizi taglienti.

Non si sa ancora, tuttavia, se quella relativa a Magalli sia una semplice voce o se nasconda un fondo di verità. C’è però una novità davvero sconvolgente per quel che riguarda il cast dei maestri, annunciata già parecchi mesi fa.

Dopo l’addio di Sara Di Vaira – che non aveva mancato di straziare il pubblico – venne comunicato anche quello di un’altra colonna portante della trasmissione. Milly Carlucci e i giurati, all’epoca, rimasero letteralmente a corto di parole.

“Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci piange l’addio di Simone Di Pasquale: l’annuncio straziante

La 16esima edizione di “Ballando”, oltre ad esser stata l’ultima per Sara Di Vaira, ha visto anche l’addio del veterano Simone Di Pasquale. Quest’ultimo, durante la seconda semifinale, aveva annunciato il proprio ritiro di fronte ad un’emozionatissima Milly.

“Farei questo per tutta la vita, ma c’è un tempo per tutto. Bisogna accettare i cambiamenti”

aveva asserito il ballerino, facendo scoppiare a piangere non solo la conduttrice, sua storica amica, ma persino l’intera giuria.

Bianca Gascoigne, la concorrente che ha affiancato Di Pasquale durante la sua ultima edizione di “Ballando”, aveva commentato le parole del suo maestro in questi termini: “sono onorata di averti conosciuto, spero di averti reso orgoglioso di me“.