Francesco Totti papà per la quarta volta? Alfonso Signorini lancia la bomba

Francesco Totti diventerà papà per la quarta volta? Questo è il gossip che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Alfonso Signorini ha rivelato finalmente la verità

La fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi è stato, senza ombra di dubbio, il gossip più esplosivo dell’estate. Considerati da tutti la royal couple italiana, nessuno era davvero pronto a vedere il loro amore finire in questo modo, così da un giorno all’altro.

Francesco Totti papà per la quarta volta?

Francesco è finito sotto ai riflettori più di chiunque altro per via del suo flirt con Noemi Bocchi, nome che era già spuntato fuori un po’ di mesi fa quando la moglie dell’ex capitano della Roma aveva deciso di smentire tutto, convinta della fedeltà di suo marito.

Dunque oramai è ufficiale, per il dispiacere dei milioni di italiani: Totti e Ilary non sono più una coppia e lui sta vivendo a gonfie vele la sua “nuova” storia d’amore con Noemi, che al momento è sotto ai riflettori più che mai.

Alfonso Signorini svela tutto

In questo periodo si è parlato anche di una gravidanza, perché dopo una serie di segnali che sono arrivati sui social, in tanti hanno cominciato a pensare che Noemi fosse in dolce attesa. A distanza di settimane da quando è scoppiato questo gossip, è stato Alfonso Signorini a chiarire tutto.

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a F r a n c e s c o T o t t I ( @ f r a n c e s c o t o t t i)

Sul settimanale Chi, l’ultimo numero uscito in edicola, Signorini ha vuotato il sacco:

“È BASTATO CHE LA BOCCHI ENTRASSE NELLA CLINICA MATER DEI DI ROMA PER ANDARE A TROVARE UN’AMICA CHE SI ERA SOTTOPOSTA A UN PICCOLO INTERVENTO, PER FAR PARTIRE LA BOMBA. POI RIVELATASI UNA COLOSSALE BUFALA”.

Dunque nessuna gravidanza in vista: in ogni caso è sicuramente molto presto per Totti mettere su famiglia con una nuova donna.