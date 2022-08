Clarissa Marchese, la FOTO con la figlia scatena il web: “le darete un fratellino”. Emozione incontenibile

Clarissa Marchese, l’ultima foto con la figlia Arya ha scatenato una miriade di domande da parte dei fan: cosa bolle in pentola?

Federico Gregucci e Clarissa Marchese sono una delle coppie più affiatate formatesi a “Uomini e Donne”. Nonostante i due siano costretti a trascorrere diverso tempo separati (a causa del lavoro dell’ex corteggiatore), la sintonia tra i due non è mai venuta meno in questi anni.

A consolidare l’unione tra gli ex protagonisti di “Uomini e Donne” ci ha pensato l’arrivo della figlia Arya. La bambina, nata nel marzo 2020 in pieno lockdown, è la più grande fonte di gioia per Federico e Clarissa.

Clarissa Marchese, l’amore con Federico Gregucci va a gonfie vele: la coppia è al colmo della felicità

Per amore del suo Federico Gregucci, conosciuto all’interno dello studio di “Uomini e Donne”, Clarissa Marchese aveva addirittura deciso di abbandonare l’Italia per partire alla volta di Miami.

Per alcuni anni, infatti, la coppia ha vissuto all’estero in virtù del lavoro dell’ex corteggiatore, impegnato nel settore calcistico. Ed è proprio in America che la Marchese, nel marzo 2020, ha dato alla luce la sua primogenita Arya.

La bambina, come si evince dal profilo Instagram dell’influencer, è la più grande fonte di gioia per Clarissa e Federico. Addirittura, sotto l’ultimo scatto postato dalla modella, i fan non hanno mancato di avanzare un’ipotesi a dir poco azzardata. Che la coppia sia davvero in procinto di allargare ulteriormente la famiglia?

Clarissa e Federico, nuovo figlio in arrivo per la coppia? I fan vanno in fibrillazione

L’ultimo post condiviso dall’ex tronista tramite l’account ufficiale di Instagram non ha mancato di scatenare i fan della coppia. Clarissa, infatti, ha riportato alla luce una vecchia foto raffigurante sua figlia Arya, che al momento dello scatto aveva soltanto pochi mesi di vita.

Secondo i fan il gesto dell’influencer non sarebbe affatto casuale, in quanto nasconderebbe un rinnovato desiderio di genitorialità da parte della coppia.

Tramite i commenti, gli utenti non hanno mancato di dar voce alle loro supposizioni: “secondo me le darete presto un fratellino o una sorellina“. Al momento, tuttavia, nessun indizio ha effettivamente confermato una simile eventualità.