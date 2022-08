“Prima FOTO da sballo” Eva Henger sull’altalena in bikini: le fantasie dei fan viaggiano oltre ogni limite!

Eva Henger sale sull’altalena in bikini e accende le fantasie dei followers: foto così non si erano mai viste, l’attrice è sensualissima!

Eva Henger sembra essersi gradualmente ripresa dall’incidente automobilistico che la vide coinvolta ad aprile. L’attrice, assieme al marito Massimiliano Caroletti, impattò contro un’auto a bordo della quale vi erano due persone, purtroppo rimaste mortalmente ferite nel sinistro.

Un avvenimento che ha segnato drammaticamente l’esistenza della Henger. La mamma di Mercedesz, oltre ad aver dovuto affrontare gli strascichi lasciati dall’incidente, si ritrova a convivere con un ricordo che le provoca un’insopportabile e acuta sofferenza.

“A questa tragedia abbiamo partecipato in quattro, ma due non ci sono più” dichiarava la Henger qualche mese fa, nell’intento di far comprendere al pubblico il terribile dolore sperimentato.

Eva Henger, la rinascita dell’attrice dopo l’incidente in Ungheria: le condizioni oggi

Fortunatamente, il drammatico sinistro che la vide coinvolta assieme al marito non ha lasciato danni permanenti alla bellissima attrice, che dopo un lungo periodo di convalescenza sembra aver recuperato in pieno le forze.

La mamma di Mercedesz, che ha trascorso mesi sicuramente non facili, si sta godendo l’estate con rinnovato entusiasmo ed energia, al fianco dei suoi familiari e degli amici di cui si circonda costantemente.

Anche con la figlia Mercedesz, i rapporti sembrano ormai essere tornati quelli di un tempo. Le due donne, dopo essersi fatte la guerra a lungo, ora andrebbero d’amore e d’accordo, come gli scatti di Instagram non mancano di testimoniare.

A tal proposito, la recentissima pubblicazione di Eva non ha mancato di catalizzare le attenzioni dei suoi numerosi fan. In bikini, l’attrice ha offerto un panorama impossibile da dimenticare.

Eva Henger sale sull’altalena in bikini: le FOTO hanno lasciato di sasso gli utenti dei social

L’ultima compilation apparsa sul suo profilo Instagram ritrae una sensualissima Eva Henger seduta su un’altalena. In bikini, la moglie di Massimiliano Caroletti ha esibito delle curve davvero mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Di fronte al corpo strepitoso dell’attrice c’è veramente ben poco da aggiungere. La maggior parte dei fan si è infatti limitata a commentare la compilation con termini alquanto espliciti.

“Prima foto da sballo” – ha osservato un utente, a cui molti altri si sono accodati – “bellissima e molto sensuale“, “sempre affascinante“. Eva, a quanto sembra, non ci ha messo molto a scatenare le fantasie piccanti dei followers, che stanno letteralmente viaggiando con la mente.