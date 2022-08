Elisabetta Gregoraci preoccupata per il piccolo di casa: “ci hai fatti spaventare”. Le FOTO sono un colpo al cuore

Elisabetta Gregoraci travolta dalla preoccupazione per il piccolo di casa: “ci hai fatti spaventare”. Cosa è successo alla famiglia della showgirl?

Dopo aver portato a termine anche l’edizione 2022 di “Battiti Live”, per Elisabetta Gregoraci è ufficialmente iniziata una delle estati più emozionanti di tutta la sua vita.

La showgirl, come di consueto, l’ha trascorsa al fianco del figlio Nathan Falco e dei suoi affetti più cari, a partire dalla sorella Marzia. A questo proposito, le Instagram stories realizzate direttamente dal suo yacht non hanno mancato di suscitare l’invidia dei fan.

Il tenore di vita dell’ex lady Briatore le permette di concedersi parecchi lussi che, ai più, sono ovviamente preclusi. E forse è proprio in virtù di ciò che gli ammiratori della Gregoraci, di fatto, palesano un interesse sempre maggiore nei confronti della quotidianità della calabrese.

Estate in yacht per l’ex lady Briatore: il lusso che in pochi possono concedersi

Anche in occasione della festa di Ferragosto, Elisabetta Gregoraci non si è smentita in quanto alle sue consuetudini.

L’ex gieffina, infatti, ha scelto di trascorrere la ricorrenza più attesa dell’estate a bordo del suo lussuoso yacht. A giudicare dai commenti apparsi sotto le foto, sono in molti ad invidiare il tenore di vita dell’ex moglie di Briatore, che non manca di ostentarlo sui social attraverso quotidiane pubblicazioni.

A tener compagnia alla Gregoraci non vi era solo Nathan Falco, il figlio avuto dall’ex marito Flavio. Anche Marzia, sorella di Elisabetta, è apparsa negli scatti relativi alla giornata di Ferragosto.

La showgirl, con la sorella, sembra condividere un legame davvero prezioso, che andrebbe al di là di ogni immaginazione. È proprio questa la ragione per cui la Gregoraci, attraverso il suo ultimo post, ha voluto mandare un commovente messaggio a uno dei figli di Marzia.

Elisabetta Gregoraci preoccupata per il nipote Gabriel: “ci hai fatti spaventare” – FOTO

Nella giornata di oggi, giovedì 18 agosto, il nipotino della showgirl festeggia il suo compleanno. Gabriel, figlio di Marzia, si è guadagnato un posto speciale nel cuore di zia Elisabetta, che non ha mancato di fargli gli auguri pubblicamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

“Tanti auguri cuoricino mio. ci hai fatto prendere un bello spavento due settimane fa, ma con il tuo coraggio e il nostro amore non c’è nulla che non possiamo superare”.

Non ci è dato sapere cosa sia accaduto al piccolo Gabriel di recente. Quel che è chiaro, a giudicare dalla compilation, è che il legame tra Elisabetta e i suoi nipotini è un legame davvero speciale, secondo solo a quello con il figlio Nathan.