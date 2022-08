“Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli lascia tutti senza parole. L’annuncio arriva improvviso, clamorosa novità

Il noto programma di Rai 3 ha dato sui social una comunicazione inedita che sta facendo preoccupare tutti i telespettatori. Nessuno se lo aspettava.

Tra tutti i programmi Rai è forse uno di quelli con maggiore share da quando ha fatto la sua prima apparizione nell’ormai lontano 1989. “Chi l’ha visto?” è un programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, in onda sempre in prima serata su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli con la regia di Anna Grossi.

Attento ai maggiori fatti di cronaca del Paese, lo show cerca di comunicare con i suoi affezionati seguaci tramite sito web e social ogni qual volta c’è una notizia importante che riguarda la messa in onda oppure nuove disposizioni o indicazioni relative la sicurezza dei cittadini. Vi siete persi l’ultimo avviso pubblicato? C’è da preoccuparsi seriamente stavolta…

Federica Sciarelli usa Instagram per dare l’annuncio: “Attenzione”

Poche ore fa sulla pagina Instagram del programma ha fatto capolino un messaggio allarmistico che ha lasciato molti senza parole.

Si tratta dell’ennesima truffa telefonica che sta arrivando sempre più numerosa nei cellulari degli italiani e che per questo proprio il programma della Sciarelli si è sentito in obbligo di segnalare con tempestività prima che qualcuno potesse cadere nella truffa diabolica.

Vediamo subito il contenuto del testo da tenere sotto controllo e cancellare subito non appena arriva, la tempestività prima di tutto.

Truffa dell’SMS, tutto quello che serve sapere per non caderne vittime

La diffusione di app e mobilità finanziaria tramite home banking non solo rende le operazioni più veloci e immediate ma anche dà ai truffatori un’arma in più per dirigere i giochi nel caso di truffe ai danni degli acquirenti ignari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

Se per molti giovani questo è pane quotidiano, le vecchie generazioni di utenti che sono poco avvezzi ad usare i social e le app telefoniche possono maggiormente cadere all’esca di raggiri anche molto pericolosi.

Il meccanismo è semplice: arriva un SMS da un mittente che il dispositivo identifica come ‘sistema IoSicuro’. Nel testo del messaggio si fa riferimento ad un movimento sul conto corrente di cui ovviamente non si è a conoscenza. Si è quindi portati a cliccare per avere maggiori informazioni, ma non appena si accede al link il danno è bello che fatto.

“Gentile cliente, ci risulta un’anomalia al suo conto“, recita il messaggio truffa che arriva, e che prontamente il programma di Rai 3 ha segnalato con apposito post.

Attenzione alla truffa dell’SMS, invita a cliccare un link che installa un virus che potrebbe portare al furto di fondi dal proprio conto corrente e al reset dello smartphone. Ci sono altre segnalazioni?

Diversi utenti hanno scritto di averlo ricevuto ma di averlo cancellato subito. Il suggerimento è sbarazzarsi quanto prima del messaggio oppure comunicarlo alla Polizia Postale che porterà avanti tutte le indagini del caso.