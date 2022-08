“Pieraccioni ha sbagliato tutto” Laura Torrisi in costume fa perdere la ragione: davanzale stratosferico – FOTO

Oltre alla posa in costume stratosferico la bellissima Laura Torrisi riserva un’intima confessione: Pieraccioni avrà davvero sbagliato tutto?

Torna quest’oggi a far parlare di sé la bellissima attrice, Laura Torrisi, classe 1979 e dall’irresistibile cuore Made in Sud. L’ultimo rovente scatto in spiaggia, pubblicato dalla nata sotto il segno del Sagittario, ha dimostrato che “la bellezza al naturale vince sempre” riportando i suoi fan al ricordo di amore travolgente – quello di quest’ultima – forse non ancora del tutto passato in sordina.

Laura Torrisi, tra Pieraccioni e un presente “stratosferico”

Un po’ Audrey Hepburn, nell’iconica scena di “Colazione Da Tiffany” preparandosi alle note di “Moon River”, l’attrice catanese ha letteralmente sorpreso gli utenti della rete condividendo – di giorno in giorno – i dettagli salienti dei suoi soggiorni estivi, scelti ad hoc, per trascorrere al meglio la stagione estiva 2022.

Soltanto “con un turbante d’asciugamano nei capelli“, come ha suggerito un utente fra i commenti, la protagonista di “Una Moglie Bellissima” – su regia, nel 2007, del suo ex compagno di vita, ha dimostrato di avere “la stessa eleganza, la stessa semplicità” in una delle sue più recenti e soleggiate letture.

Laura Torrisi afrodisiaco naturale nella “bella stagione”

Eppure, nonostante ci si stia avviando verso gli ultimi giorni di agosto, “la bella stagione” non sta ancora “per finire“. Nel frattempo l’attore e regista d’origini toscane, Leonardo Pieraccioni – nonché storico amore della Torrisi, sembra ormai avere occhi soltanto per la sua nuova fidanzata, Teresa Magni.

“Mancano 131 giorni, a Natale“, scrive ironicamente l’attrice ad inizio didascalia della sua – ormai divenuta virale – condivisione. Oltre 46mila gli apprezzamenti ricevuti di seguito allo scatto in bikini arancio, con cui la Torrisi si è apprestata a sfoggiare con orgoglio la sua soddisfacente abbronzatura di Ferragosto sul bagno asciuga. “Ok, metto a scongelare Michael Bublé“, risponderà con altrettanta ironica enfasi un suo fan.

PIERACCIONI HA SBAGLIATO TUTTO

Scrive ancora un utente tra i commenti. E alla cui osservazione potrebbe anche aggiungersi, in maniera esauriente, un punto di domanda. Il motivo?

Che il regista e protagonista della sua nuova commedia, “Il Sesso Degli Angeli“, abbia scelto di proseguire la sua vita senza avere al suo fianco “una delle donne più belle d’Italia” sembrerebbe ancora una follia per i sostenitori dell’ex quotata coppia. Eppure, tra i due, nonostante la loro scelta di separarsi sembra che sia riuscita a sopravvivere una rispettosa amicizia.