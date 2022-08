Lulù Selassié beccata con l’ex gieffino. Altro che Manuel Bortuzzo, ecco con chi passa il tempo – FOTO

“Innamorata” Lulù Selassié esce allo scoperto mostrando una parentesi del suo tempo libero: stavolta nessun Manuel Bortuzzo all’orizzonte.

Dopo la notizia pubblicata appena sei giorni fa, Lulù Selassié, continua ad essere sempre più al centro dell’attenzione mediatica attirando su di sé l’attenzione dei suoi fan. Grazie all’annuncio sull’uscita del suo primo singolo, che sarà disponibile prossimamente, l’ex protagonista della passata edizione del “Grande Fratello Vip” è stata battezzata dagli utenti su Instagram – in queste ultime ore – come “la nuova principessa del pop“.

Lulù Selassié, dopo Manuel Bortuzzo cambia entourage

L’amore per l’ex nuotatore e ed ex gieffino, Manuel Bortuzzo, sembra essere per la principessina ormai una parentesi lontana nel tempo. Se anche le differenze caratteriali e il modo diverso – talvolta – di trascorrere la loro avventura al di là della Porta Rossa sembrava avere il potere di unirli ancora di più, ora è lei a voler cambiare strada.

La concorrente più quotata del “GF VIP”, onda dopo onda in quest’estate 2022 – in cui è reduce dal prorompente successo ottenuto partecipando al reality show sul piccolo schermo – si mostra in bilico tra conoscenze di nuovi luoghi e la frequentazione di – forse – un più accogliente entourage.

Lulù Selassié beccata con l’ex gieffino: la FOTO a cena

Tutto è ben disposto al cambiamento, dunque nella vita della principessina. Tranne l’amicizia nata sotto l’occhio attento delle telecamere di Canale 5. Disposte – come in “The Truman Show” – ma stavolta dirette dal conduttore Alfonso Signorini.

Lulù ha trascorso la passata serata all’insegna della leggerezza. E in emozionante compagnia di altri tre protagonisti della scorsa edizione del reality.

INNAMORATA DEI MIEI AMICI

Oltre all’amata sorellina – onnipresente nella sua vita e nonché vincitrice del medesimo reality – si scorge dal bellissimo scatto – pubblicato nelle IG stories di quest’ultima poche ore fa – il primo piano impeccabile di Federica Calemme. E, sempre più vicino a Lulù – invece, in un abbraccio affettuoso – il suo suo compagno di avventure, Gianmaria Antinolfi.

L’inatteso feeling tra i due avrebbe infatti iniziato ad essere più evidente – nella casa del “GF Vip” – specialmente a partire dagli ultimi periodi vissuti da entrambi al suo interno. Che dunque quest’ultimo possa man mano crescere anche lontano dai riflettori? “Chissà”, nel frattempo, alcuni dei fan di Lulù sembrano già tifare per loro.