Chiara Ferragni indossa il costume trend dell’estate 2022, lo vogliono tutte. È sgambatissimo”

L’imprenditrice digitale pochi giorni fa ad Ibiza ha indossato un costume rosa della sua linea di abbigliamento che è già il più richiesto dalle giovanissime.

Lei è come re Mida, qualsiasi cosa tocchi o indossi è sempre super gettonato sul web, merito anche della sua nutrita community Instagram che supera abbondantemente i 27,7 milioni di follower.

Chiara Ferragni è una giovane donna poliedrica mai uguale a se stessa, ama mixare stili e abbinamenti spesso contrastanti che la rendono provocante a tratti, a volte super di tendenza. Un esempio di stile quindi per tutte le giovanissime che la seguono in giro per il mondo e la osservano come guro fashion.

La moglie di Fedez ama indossare abiti costosissimi che interscambia invece molte volte con altri capi mass market alla portata del portafoglio di tutte. Ne è un esempio il costume che ha calzato pochi giorni addietro che fa parte della sua linea di abbigliamento.

Chiara Ferragni detta le mode, attenzione serve affrettarsi. Il costume è quasi sold out

In quanto attivissima sui social e sempre in movimento tra la vita di mamma e quella di influencer. Chiara soprattutto ora che è in vacanza ad Ibiza tende a cambiare outfit molto velocemente, abbinando con frequenza anche look che fanno parte della sua personale collezione di moda, Chiara Ferragni Brand.

Pochi giorni fa ha incantato i fan portando alla ribalta un bikini super sgambato di un colore rosa acceso che ha fatto innamorare migliaia di fan. Impossibile toglierle gli occhi di dosso, ma siamo certi che sia alla portata di tutte?

Il trikini di Chiara Ferragni fa sognare, che bomba!

Non si tratta di un costume per tutte, serve avere la pancia piatta e i fianchi tonici e snelli altrimenti si rischia di sembrare vestite con una maglia di cotta poco estetica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni Closet (@chiaraferragnioutfits)

Si tratta di costume intero Crystal che in questo momento risulta sold out sul sito. Il costo a prezzo pieno arrivava a 159 euro ma scontato del 50% invece è più abbordabile visto che arriva a 79,50 euro.

Il colore con cui è stato proposto naturalmente il rosa acceso, sgambatissimo e con lacci sui fianchi che ne permettono la chiusura, in ogni caso però è talmente aperto che ogni movimento deve essere fatto con estrema precisione e cura per non mostrare le parti intime.

Sul sito web possiamo trovare tantissimi altri bikini e trikini ancora acquistabili, occorre però affrettarsi, i saldi stanno per finire e anche le scorte in magazzino!