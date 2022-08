Maltempo in Toscana, due le vittime colpite dagli alberi

Il maltempo ha causato due vittime in Toscana a Lucca e a Carrara colpiti da alberi. Ecco cosa è accaduto…

A Lucca e a Carrara due persone sono state colpite da alberi durante i nubifragi che si stanno abbattendo sulla Toscana.

Le due vittime sono state a Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e nel parco La Malfa a Carrara.

Nel primo caso si tratta di un uomo morto sul colpo mentre nel secondo di una donna che è stata portata in ospedale e tentata di animare ma non c’è stato nulla da fare.

La situazione in Toscana

La situazione in Toscana non si placa e il maltempo non sta dando tregua. Stanno intervenendo le autorità e la Protezione Civile per mettere in sicurezza le persone.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato:

“con la sala operativa stiamo seguendo la forte perturbazione che sta attraversando la Toscana con raffiche di vento sopra i 100km/h. Il sistema regionale di Protezione Civile è attivo e sono già in corso interventi in varie Province per cadute di alberi e messa in sicurezza”.

Altre quattro persone sono state ferite al Camping Italia a Marina di Massa, sempre colpite da alberi: tre sono in codice giallo all’ospedale Apuane mentre i vigili del fuoco stanno tentando di liberare la quarta intrappolata in codice rosso in una roulotte.

Sulla via Italica, a Camaiore, a Lucca un’altra persona è stata travolta da un albero e trasportata in codice giallo nell’ospedale della Versilia.

A Barga si è staccato un tetto colpendo automobili con persone all’interno, a Firenze due persone ferite lievemente vicino allo stadio per la caduta di una pianta. Sempre a Firenze un albero ha colpito un tram alle Cascine e la linea per Scandicci è stata bloccata. Così come un’altra pianta è caduta alla fermata Strozzi-Fallaci alla Fortezza, nessun ferito ma ci sono stati danni alla linea elettrica.

Gli ultimi aggiornamenti

A causa della caduta di alberi l’Anas ha dovuto chiudere dei tratti di strada: l’Aurelia al km 323 a Pisa, la Sarzanese-Valdera a Lajatico (Pisa), la strada del Passo del Cerreto al km 12,4 a Fivizzano (Massa Carrara).

Al mercato del Galluzzo una persona è stata colpita da un ramo e a Bottai un albero è caduto su un camper in un campeggio ma per fortuna sono rimasti tutti illesi. A Massa una tromba d’aria ha sollevato dei materiali che hanno ferito un addetto di un deposito di un pullman.

A Pietrasanta in provincia di Lucca è crollato il tetto d un condominio e i pompieri stanno lavorando per riportarlo in sicurezza.

Danni al mercato di Marina di Carrara e in Versilia dove sono stati danneggiati stabilimenti balneari e spazzati via sdraio e ombrelloni.