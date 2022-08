Matrimonio a prima vista, scandalo in diretta | La scelta degli esperti

E’ in corso il programma “Matrimonio a prima vista Italia” e durante una delle ultime puntate è avvenuto uno scandalo che sta facendo molto discutere il pubblico.

“Matrimonio a prima vista Italia” è tornato in televisione con nuovi appuntamenti e incontri che stanno già incuriosendo i telespettatori. Ciò che è rimasto impresso, però, è lo scandalo avvenuto nel corso di una delle ultime puntate che ha messo al centro del mirino Lucas Vianini e Carolina Manfrin.

Insieme formano una delle coppie dell’edizione in corso, ma fin dall’inizio si sono mostrati freddi e distaccati tanto che la ragazza non avrebbe neanche voluto continuare. Allora perché lo ha fatto?

“Matrimonio a Prima vista”, le tre coppie dell’edizione in corso

“Matrimonio a prima vista Italia” è tornato in televisione da qualche settimana e sta avendo molto successo. Non è un caso che il programma viene confermato ogni anno da 9 anni.

I protagonisti di questa edizione sono Paolo Lucas, 35enne di Castiglione delle Stiviere, curatore d’arte con la passione per la musica e lo sport; Carolina, 30enne di Verona, barista che ha abbandonato l’università per motivi familiari; Alex, 34enne, corriere romano con la passione per gli animali e il calcio; Michela, anche lei 34enne della Capitale, è un’ostetrica; Michele, 29enne torinese, ha fatto della sua passione per lo sport il suo lavoro e, infatti, è un personal trainer; infine Veronica, 33enne.

Lucas e Carolina, lo scandalo a rischio squalifica

Gli esperti hanno pensato che tra Lucas e Carolina potesse nascere qualcosa, ma fin dall’inizio hanno capito di non essere l’uno per l’altro.

Nonostante fossero consapevoli, però, lui ha tentato in tutti i modi di continuare il percorso convincendo anche la sua donna e futura sposa. Ma quando si gioca in un reality bisogna fare attenzione ad ogni telecamera, cosa che non hanno visto e che li ha fatto uscire allo scoperto.

Infatti, durante un fuori onda, per caso la telecamera era accesa ed ha ripreso una conversazione piuttosto insolita. A quanto pare, Carolina avrebbe voluto immediatamente terminare il gioco ma si è lasciata convincere dal suo compagno a continuare per conquistare maggiore visibilità.

A spoilerare quanto avvenuto è stato Sergio Capozzi, un ex concorrente e sposato ancora con la Jessica conosciuta durante il programma. Quest’ultimo ha detto la sua al riguardo attraverso un post sui social

Lucas il peggior personaggio di matrimonio a prima vista.

Cercava visibilità ed ha trovato quello che voleva.

Verrà per sua fortuna ricordato come lo sposo “del complotto” e non per le sue idee di relazione.

Per adesso tutto tace, ma non ci resta che seguire la prossima puntata e scoprire cosa succederà alla coppia. Stay tuned