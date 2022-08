Adriana Volpe a muso duro contro l’ex marito: “devo proteggere mia figlia”. Ha superato il limite

Dopo 14 anni insieme Adriana Volpe si è separata dall’imprenditore Roberto Parli, con il quale ha avuto la figlia Gisele.

In una recente intervista la conduttrice ha rivelato che non è stato facile per lei criticata pesantemente dal compagno di una vita. Lo scorso maggio, infatti, l’uomo l’aveva accusata di tradimento.

Le dichiarazioni di Adriana Volpe e le accuse dell’ex marito

Una volta prese due strade diverse, infatti, l’uomo ha dichiarato che la ex moglie lo avrebbe tradito. Solo adesso arriva, però, la replica della ex opinionista del GF Vip.

“Quando abbiamo deciso di separaci, per me era importante tutelare la bambina. Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia. Il mio ex marito ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo. Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato”.

La tutela della piccola Giselle e i tentativi di una donna di ricucire un rapporto

Parole crude, ma che lasciano intravedere un affetto e un legame profondo, dato dai tanti anni passati insieme. Parla, poi, della forte crisi vissuta prima del divorzio “All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare“.

Per ora non si sente ancora serena per poter iniziare una nuova relazione e dichiara

“Chi mi si piglia. Adesso non sono pronta, prima voglio mettere ordine e riprendere il controllo delle cose”.

Adriana Volpe ha dimostrato comunque di essere una madre attenta alla tranquillità familiare e soprattutto personale della figlia “Mio marito ha dei problemi. Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede” ha aggiunto.