Michelle Hunziker ha pubblicato diverse storie sul suo profilo di Instagram che hanno fatto molto discutere: il web si è diviso tra l’ammirazione e la polemica

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Il suo esordio è avvenuto quando era giovanissima e decise di provare ad introdursi in questo mondo così complicato ma che la appassionava molto.

Michelle Hunziker torna attiva sui social

Non avrebbe mai pensato che il futuro le avrebbe riservato così tante soddisfazioni, eppure è riuscita a riscuotere un incredibile successo. Da giovanissima il suo cammino si è incrociato con quello di Eros Ramazzotti e a soli vent’anni Michelle si è ritrovata ad essere una donna in carriera con già una figlia piccola.

Aurora le ha riempito la vita in mille modi, ed è stato l’elemento che ha tenuto lei ed Eros legati in tutti questi anni che sono stati separati. Di recente i due sono tornati ad essere amici e, in qualche modo, hanno trovato il modo di diventare di nuovo una famiglia anche se in un modo diverso.

Il trucco di Michelle scatena le polemiche

Michelle è una conduttrice molto amata dal pubblico, ma da un po’ di anni è anche una influencer. Infatti sul suo profilo Instagram fa spesso diverse sponsorizzazioni.

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a w e n d y ( @ o p p o r z I w o r l d )

Michelle è una donna molto amata, ma anche lei come tutti i personaggi famosi ogni tanto si ritrova a dover fronteggiare i famosi leoni da tastiera.

“Che trucco è? Fai paura, sei molto meglio al naturale. Non capisco perché devi conciarti in questo modo”

Con queste parole qualcuno ha commentato le ultime storie che ha pubblicato Michelle, dove intenta a sponsorizzare dei trucchi, si è mostrata con il viso pieno di make-up. I video pubblicati hanno scatenato diverse polemiche, dunque sembra proprio che la sponsorizzazione non abbia riscosso successo tra i suoi followers.