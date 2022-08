Tomaso Trussardi inferocito, questa volta è sbottato davvero: mai visto così

Tomaso Trussardi lancia una frecciatina neanche troppo velata al popolo del web: l’imprenditore non è riuscito a nascondere la rabbia…

Mentre l’ex moglie Michelle Hunziker si gode il periodo estivo al fianco delle figlie – nonché del compagno Giovanni Angiolini -, Tomaso Trussardi sembra completamente assorbito dal suo lavoro.

Il nativo di Bergamo, come dimostrano le Instagram stories, coltiva molteplici interessi nel corso delle sue giornate. Pare proprio che, a seguito della rottura con la svizzera, l’imprenditore stia dedicando spazio a tutti gli hobby e le passioni che lo rendono davvero felice.

Ad accompagnarlo, quotidianamente, ci sarebbero non soltanto le figlie Sole e Celeste (avute proprio da Michelle), ma anche l’inseparabile cane Odino, protagonista indiscusso delle pubblicazioni social di Tomaso.

Odino è una star dei social: tutto sul cane condiviso con l’ex moglie Michelle

Odino è il nome del “terzo figlio” di Tomaso Trussardi, dal quale l’imprenditore non si separerebbe per nessuna ragione al mondo. Si tratta del cucciolo di levriero che l’ex marito di Michelle Hunziker ha acquistato insieme a quest’ultima.

Stando alle Instagram stories postate da Tomaso, il cane trascorre la maggior parte del tempo in compagnia del suo “papà”, che ama vestirlo con capi firmati ed immortalarne ogni azione buffa e divertente.

Nella giornata di oggi, tuttavia, ad aver colpito i followers di Trussardi non sono stati i video ritraenti il meraviglioso animale, quanto le dichiarazioni che Tomaso, sorprendendo tutti, ha voluto rilasciare proprio mediante Instagram.

Gli utenti, per la prima volta, hanno visto l’imprenditore perdere la pazienza e arrabbiarsi per una questione piuttosto seria. Trussardi, mai apparso così prima d’ora, non ha fatto sconti a nessuno.

Tomaso Trussardi inferocito: le dichiarazioni nelle stories lasciano i fan a bocca aperta – FOTO

In questi ultimi mesi, come era logico che accadesse, Tomaso Trussardi è finito spesso e volentieri nell’occhio del ciclone. L’invadenza e l’assiduità con cui i media si sono occupati della sua vita privata, ormai, non andrebbero più giù all’amato imprenditore.

Tramite una Instagram story, l’ex marito di Michelle si è sfogato con toni alquanto severi:

“Ci sono due modi per ‘far muovere le notizie’: l’interesse e la paura. COnsiglio il primo”.

Dichiarazioni a dir poco velenose, quelle di Trussardi, che non hanno risparmiato tutte quelle testate giornalistiche che, pur di far notizia, si aggrapperebbero a qualunque appiglio.