Loredana Lecciso, dopo anni la verità su Al Bano: “I problemi non mancano”

Loredana Lecciso ha appena compiuto 50 anni e per l’occasione si è lasciata andare a qualche dettaglio sulla sua vita privata: tra lei e Al Bano va tutto a gonfie vele?

La showgirl di “Buona domenica” ha compiuto 50 anni ed ha festeggiato insieme alla sua famiglia nella tenuta di Cellino San Marco. Un compleanno intimo ma pieno di amore, lo stesso che lei ha per il suo compagno di vita.

Loredana Lecciso e Al Bano sono una delle coppie più seguite dal pubblico soprattutto per la notorietà del cantante. I due hanno due figli meravigliosi, Jasmine e Al Bano junior, che amano alla follia e per i quali farebbero di tutto.

Loredana Lecciso e la gelosia per Al Bano e Romina

Loredana Lecciso è da tutti conosciuta per essere un personaggio dello spettacolo che intorno agli anni 2000 è apparsa in diverse trasmissioni come showgirl.

Poi ha incontrato Al Bano, molto più grande di lei e con un divorzio alle spalle. Il matrimonio con Romina Power è stato per l’artista qualcosa di unico e indimenticabile. I due ancora oggi sono molto legati, non solo per i figli ma anche professionalmente: sono o non sono una delle coppie più belle del mondo?

La showgirl dal canto suo non si è mai tirata indietro e soprattutto negli ultimi anni ha continuato il suo percorso a testa alta, nonostante la sua gelosia nei confronti del compagno e della sua ex moglie. Attualmente sembra che le acque si siano calmate e che si sia trovato un equilibrio, tanto che durante il lockdown la Power si era trasferita nella tenuta a Cellino San Marco.

La rivelazione di Loredana Lecciso

Per i suoi 50 anni, oltre a festeggiare, Loredana Lecciso si è lasciata andare a qualche dichiarazione in un’intervista Novella 2000. Nonostante ami follemente Al Bano, tra i due ci sarebbero dei problemi.

La Lecciso ha sempre detto di volere un posto di rilievo in televisione, ma il suo compagno sembra non essere d’accordo ed è per questo che la showgirl non si è più fatta vedere sul piccolo schermo in qualche programma.

E proprio nel corso dell’intervista ha rivelato che nella vita di coppia è necessario trovare un compromesso e con Al Bano lei lo ha fatto. Così tra i due, nonostante il gossip affermi altro, sembra ci sia ancora qualcosa che renda vivo il rapporto.

Jasmine e Al Bano, sono loro il collante dell’unione di coppia. L’educazione di Jasmine e Bido e la volontà di preservare un equilibrio saldo per la loro crescita, fa sì che la loro storia sia ancora in piedi dopo tutti questi anni.