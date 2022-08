Chiara Francini confessa il grave disturbo: “Ha condizionato la mia vita”. Purtroppo non c’è cura

Chiara Francini ha deciso di fare una confessione inattesa: la classe 1979 ha deciso di parlare del grave disturbo.

Chiara Francini è un’attrice e conduttrice seguitissima dagli italiani. Su Instagram, ad esempio, possiede ben 639mila followers. La nativa di Firenze, in questi anni, ha preso parte a pellicole come ‘Una moglie bellissima’, ‘Il mattino ha l’oro in bocca’ e ‘Maschi contro femmine’.

La Francini è una donna bellissima ed è anche testimonial di diversi brand importanti, mentre ha condotto show come ‘Colorado’ e ‘Domenica In’.

Chiara, tuttavia, ha deciso di confessare il grave disturbo che ha innegabilmente condizionato la sua vita.

Chiara Francini confessa il grave disturbo: purtroppo non esiste cura

Chiara ha deciso di confessare il grave disturbo di cui soffre fin da quando era piccola. L’attrice ha affrontato il problema al portale ilgiornale.it.

“Si chiama eritema pudico, ed è una sindrome di cui soffrono molte persone“, ha spiegato in primis la nativa di Firenze.

Aggiunti altri dettagli interessanti. “Se mi trovo in una situazione imbarazzante all’improvviso divento rossa, nel collo e poi sulle guance”.

Per questo disturbo, purtroppo, non esiste una cura. Quando era piccola, i suoi genitori avevano paura perché pensavano ad un qualcosa di più grave.

Anche quando entrava in classe, ad esempio, la Francini veniva subito colpita da forti dolori allo stomaco: si parlava inizialmente di ansia da prestazione.

Questo malanno ha ovviamente condizionato la vita privata di Chiara, che per fortuna ha imparato a gestire il tutto sui luoghi di lavoro.

Chiara Francini parla delle sue vacanze: annuncio sorprendente

Chiara è sempre super attiva sui social network e svela spesso e volentieri dettagli della sua vita privata. Qualche ora fa, l’attrice e conduttrice ha stupito tutti con un meraviglioso scatto in barca.

“L’estate italiana.

E ho preso anche un po’ di sole. Rivoluzionaria”

Questo il messaggio che ha riportato in didascalia. Stando a quanto si legge in descrizione, la Francini si è rilassata nelle splendide acque dell’Isola del Giglio.