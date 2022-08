Per pulire il congelatore non è necessario svuotarlo: vi sveliamo come fare

Pulire il congelatore è una delle cose più noiose che siamo costretti a fare quando andiamo a vivere da soli: esiste un modo, però, per farlo più in fretta

Pulire il congelatore non è mai stato così semplice. Quando pensiamo di fare questa cosa, ci annoiamo alla sola idea di metterci all’opera perché è qualcosa di davvero piuttosto fastidioso.

Come pulire il proprio congelatore

Purtroppo è qualcosa di inevitabile, soprattutto quando il nostro freezer si sporca o comincia addirittura a generare cattivi odori. Proprio per questo motivo è importante tenerlo pulito e in ordine.

Spesso abbiamo la brutta abitudine di riempire il congelatore al punto tale da far formare il ghiaccio al proprio interno. Prima di pulire è necessario eliminare, e per fare questo passaggio è necessario staccare la spina. Non avendo più il congelatore in funzione, il ghiaccio si scioglie e in questo modo riusciamo a smaltirlo e a ripristinare il nostro freezer come quando lo abbiamo acquistato.

Ci sono delle soluzioni che vi permettono di pulire il vostro congelatore senza il bisogno di staccare la spina, dunque di svuotarlo. Vi chiederete come è possibile una cosa del genere, considerando che per smaltire il ghiaccio sembra obbligatorio “fermare la macchina”. Invece non è così.

Non è necessario svuotarlo

La soluzione infatti è quella di posizionare una pentola piena d’acqua bollente all’interno per almeno un quarto d’ora: col passare dei minuti, il ghiaccio si scioglierà completamente.

Non appena il ghiaccio si sarà sciolto del tutto togliete la pentola e raccogliete il ghiaccio che si è staccato dalle pareti. A questo punto, con un panno pulito, asciugate tutta l’acqua rimasta nel congelatore e a questo punto spruzzate un po’ di grassatore. In questo modo non dovrete togliere nulla.