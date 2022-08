Romina Power si gode il suo uomo: “Altro che Al Bano”. E’ stata beccata con LUI, insieme fanno scintille

Romina Power ha finalmente lasciato il passato alle spalle, ora vive solo per lui che la rende felice ogni giorno: altro che Al Bano Carrisi.

La cantante ha deciso di dedicare tutta la sua vita a lui, il suo amore che la rende felice in ogni momento della giornata. Insieme sono bellissimi, il rapporto dura da tantissimi anni, ecco di chi è innamorata pazza Romina Power.

Vita, esordi e matrimonio: chi è Romina Power

Nata a Los Angeles il 2 ottobre del 1951, Romina Francesca Power, è la figlia degli attori di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian. Fino al 1958 vive in America, quando, alla morte del padre, nello stesso periodo, viene momentaneamente accudita in Messico dalla nonna materna. All’inizio degli anni ’60 si trasferisce in Italia con la madre, la sorella ed il patrigno. Inizia a bazzicare nel mondo dello spettacolo presenziando a diversi provini fin quando, il set cinematografico del film Nel Sole, le cambia la vita per sempre.

Ciack dopo ciak, Romina si innamora perdutamente di Al Bano Carrisi, giovane cantante emergente, il loro amore è così travolgente che decidono di sposarsi poco dopo, negli anni hanno messo su una felice e numerosa famiglia: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr, sono i figli nati da questa unione.

Purtroppo nel 1994, Ylenia scompare nel nulla, la ragazza non è mai stata ritrovata nonostante le costanti ricerche, qualche anno fa, una sentenza del tribunale l’ha dichiarata morta archiviando il caso.

Romina si gode il suo uomo, insieme fanno scintille

L’amore che una madre nutre per i figli è immenso, la cantante ha un rapporto speciale con Yari, l’unico figlio maschio. I due sono spesso insieme e trascorrono gran parte dell’anno in giro per il mondo. Al Bano e Yari non hanno un bel rapporto, è di qualche mese fa la notizia che ha sconvolto tutti, la tenuta di Cellino San Marco, sarà ereditata totalmente da Albano Jr, avuto con la showgirl Loredana Lecciso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yari Carrisi Power (@yaricarrisipower)

A sopperire la mancanza del padre ci pensa Romina, presente ed affettuosa come sempre.

Mamma e figlio fanno scintille, insieme sono felicissimi

Le foto di Romina e Yari fanno sciogliere il cuore dei fan, che non possono far altro che notare l’amore che si cela dietro un reciproco sorriso.