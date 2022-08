Ilary Blasi tradisce l’amica Silvia Toffanin: l’indiscrezione spiazza tutti

Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno esordito insieme diversi anni fa: le due amiche, però, in questo momento sono finite al centro dell’attenzione

Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche da tantissimi anni. Le due donne hanno esordito insieme quando erano giovanissime e, nel corso di tutto questo tempo, hanno assistito al successo dell’altra con orgoglio e felicità.

Silvia Toffanin tradita da Ilary Blasi? L’indiscrezione

Ilary è diventata una famosa conduttrice della televisione e ha trovato l’amore con Francesco Totti, mentre Silvia si è innamorata di Pier Silvio Berlusconi ed è diventata anche lei una nota presentatrice televisiva.

Considerato il loro rapporto, tutti avevano pensato che in occasione del divorzio, Ilary sarebbe andata da lei a Verissimo a raccontare la propria verità. Le due donne sono molto legate e la scelta di riservare a Silvia l’esclusiva sembrava piuttosto scontata.

Ilary avrebbe scelto Francesca Fagnani

Invece si vocifera che Ilary abbia deciso di fare uno sgambetto alla sua amica e di scegliere qualcun’altra per la prima intervista. Ilary sta affrontando un momento davvero molto particolare della sua vita e tutti sono curiosi di scoprire quali saranno le spiegazioni che darà in merito alla vicenda con il suo ex Francesco Totti.

Infatti in questo periodo sta girando voce che Ilary possa aver accettato l’invito di un’altra conduttrice, ovvero di Francesca Fagnani. Il programma è “Belve”, format dove i personaggi famosi di solito parlano di faccende piccanti o di storie sentimentali complicate. Questo sembra proprio il caso di Ilary, che secondo quanto rivelato da Chi, ha vissuto dei mesi davvero molto particolari:

“Noemi e Totti si conoscono ad agosto 2021 a un torneo di padel. Lei lo confessa agli amici per capire le intenzioni del capitano. A settembre inizia la frequentazione, ma il segreto viene ben custodito dagli amici, e forse, dalla città intera che perdona tutto ai suoi eroi. E questo nonostante Totti porti Noemi negli stessi luoghi in cui era stato con Ilary”

Insomma, è chiaro che Ilary sia stata tradita dal suo ex marito: a questo punto, non ci resta che attendere la tanto attesa esclusiva di Ilary per vederci ancora di più chiaro.