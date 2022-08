Giancarlo Giannini, il lutto impossibile da superare e lo strazio: “prego ogni notte per lui”

Giancarlo Giannini ha vissuto una tragedia personale senza precedenti: il lutto è impossibile da superare. Parole strazianti.

Giancarlo Giannini è un attore e doppiatore di grande fama. Nella sua immensa carriera, il nativo di La Spezia ha indossato i panni di tantissimi personaggi diversissimi tra di loro.

In tutti questi anni, il classe 1942 ha ottenuto una serie di riconoscimenti e tantissimi premi e ha anche una stella sulla Italian Walk of Fame di Toronto.

Giancarlo ha anche scritto un libro insieme a Gabriella Greison in cui ha riportato tutte le sue idee, gli aneddoti della sua vita e soprattutto le sue invenzioni: la creazione è stata pubblicata da Longanesi e ha vinto il Premio Cesare Pavese per la sezione Romanzi.

Il ligure si è sposato due volte: la prima volta con Livia Giampalmo da cui ha avuto due figli, la seconda con Eurilla del Bono con cui ha avuto altri due figli.

Nella sua vita, l’uomo ha dovuto fare i conti con una perdita straziante: la morte di suo figlio Lorenzo è un lutto impossibile da superare.

Giancarlo Giannini, il lutto impossibile da superare: parole strazianti

Giannini è tornato a rilasciare dichiarazioni sulla morte di suo figlio Lorenzo: l’allora ventenne è deceduto a causa di un’aneurisma celebrale.

”Vedere morire un figlio è una cosa terribile. Mi ricordo che dissi “Sta meglio lui di noi’ perché ci credo”: ha spiegato l’attore ripercorrendo quei momenti.

Il nativo di La Spezia ha rivelato che stava a Milano facendo un film con Gassman e di aver preso un aereo con la consapevolezza che non c’era più nulla da fare.

“L’unica cosa che potevo fare era quello in cui credo, io credo nel mistero, io credo in Dio, prego la notte sempre, sono fatto così”. Parole strazianti per un lutto impossibile da dimenticare.

Giancarlo Giannini, cosa ha fatto per i suoi 80 anni

Giancarlo, lo scorso primo agosto, ha compiuto 80 anni: una tappa importante nella vita di un uomo, ma lui ha ancora una volta sorpreso tutti con dichiarazioni pazzesche.

“No non festeggio, non sono tipo da anniversari, non mi importa del passato ma penso al futuro”

Parole forti da parte di uno degli attori più bravi dell’intero panorama italiano e di un uomo favoloso.