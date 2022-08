Silvia Toffanin si confessa a cuore aperto: “Cosa pensano di me i miei figli…”

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate della televisione: in occasione dell’inizio della prossima edizione di Verissimo, scopriamo qualcosa in più su di lei

Silvia Toffanin è, senza ombra di dubbio, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Il suo esordio è avvenuto quando era davvero giovanissima e decise di intraprendere questo percorso, ma non aveva idea che le cose per lei sarebbero andate bene fino a questo punto. Di certo non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata una presentatrice così tanto famosa.

Silvia Toffanin: la sua vita dietro al lavoro

Per molto tempo, Silvia è stata vittima dei pregiudizi per via della sua relazione con Pier Silvio Berlusconi.

Pur essendo praticamente quasi coetanei e avendo vissuto una storia d’amore bellissima, sono stati in tanti ad averla accusata di essere soltanto una arrampicatrice sociale e di aver accettato questa “frequentazione” perché aveva un secondo fine.

Silvia non ha mai risposto a queste provocazioni, anzi. Proprio di recente, in una trasmissione, ha rivelato di essere consapevole del fatto che la sua storia d’amore l’abbia aiutata a diventare molto famosa, ma che questo ha avuto anche degli aspetti negativi da non sottovalutare. In ogni caso, il suo programma negli anni ha riscosso un incredibile successo e ha dimostrato di essere davvero tagliata per questo mestiere.

Silvia Toffanin: cosa pensano di lei i suoi figli

Silvia, in una intervista che ha rilasciato al settimanale Grazia, ha parlato un po’ di quello che è il rapporto con i suoi due splendidi figli. “Che mamma sono? Se sente i miei figli pesante. Mi dicono: ‘Perché non ti vesti così anche con noi?’. Una volta, un’unica volta, mi è capitato di accompagnare mio figlio al pulmino in pigiama con sopra il cappotto. Eravamo in ritardo. Da quel giorno lui si raccomanda: ‘Vestiti bene, mamma’!”.

Inoltre, Silvia ha deciso di vivere in provincia e lontana dal caos che regna sovrano a Milano. A tal proposito, ha rivelato di aver fatto questa scelta per dare ai suoi figli un po’ della tranquillità che ha vissuto lei durante la sua infanzia.