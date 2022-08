Un nuovo matrimonio: Harry e Meghan stupiscono tutti. Pronte le nozze

Harry e Meghan: ormai è tutto deciso. Ci sarà presto una nuova spaccatura con la Royal Family? Le nuove nozze fanno presagire il peggio

Sono la coppia che di certo ha fatto più discutere in Inghilterra e che ha dato un sacco di grane alla Regina Elisabetta. Parliamo del nipote Harry e della moglie Meghan Markle. Fin dal loro matrimonio, i due sono stati chiacchieratissimi, poi la volontà di allontanarsi da Londra e prendere le distanze dalla Royal Family, non solo fisicamente ma anche praticamente rinunciando a tutti i doveri della corona e ai titoli nobiliari.

Da oltreoceano l’intervista bomba e le rivelazioni scottanti sulla famiglia reale ed il trattamento che spesso a loro ha riservato. Rapporti tesissimi insomma con pochissime occasioni nelle quali Harry si è ricongiunto a loro: dal funerale del nonno alla cerimonia dedicata alla statua della mamma Lady D. Ora per i due è tempo di un grande passo.

Harry e Meghan di nuovo sposi: il motivo

Harry e Meghan sono sempre più decisi a non fare ritorno a Londra e a suggellare la loro unione nella loro nuova casa, l’America. I due hanno festeggiato da poco il loro quarto anniversario di matrimonio e secondo i ben informati sarebbero pronti a dire di nuovo sì.

Un modo per mettere un punto a quello che è stato e ricominciare. Un progetto che i due portano avanti da tempo e che la pandemia ha solo rimandato. Parola di un insider che ha spifferato tutto a Heat, specificando come la cerimonia sarà del tutto diversa rispetto a quella già celebrata nel Castello di Windsor.

La coppia sta già scegliendo la location e pensando all’allestimento e al tipo di cerimonia da organizzare. Ma chi ci sarà al matrimonio?

Gli invitati al matrimonio? Una nuova spaccatura

Secondo l’insider al secondo matrimonio di Harry e Meghan non ci sarà posto per la Royal Family. I due hanno le idee chiare su chi invitare:

“La mamma di Meghan, Doria, sarà nella lista degli invitati, ma sarà l’unico membro della famiglia. Poi ci saranno una manciata di loro amici più cari”

ha specificato l’inseder sottolineando come il rinnovo della promessa d’amore è un modo per sottolineare come i due siano più innamorati che mai oltre che un chiaro segno per dire addio alla vita “passata”. La coppia farà ritorno a Londra a settembre ma solo per degli eventi di beneficenza.