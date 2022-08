Lidl, le offerte dell’80% sono una follia: la merce è regalata. File interminabili per accaparrarsi l’occasione dell’estate

Lidl sta facendo sognare milioni di clienti, le offerte dell’80% sono un sogno ad occhi aperti. Ecco tutta la merce che puoi acquistare a pochissimi euro.

Il discount più amato dagli italiani e non solo, ha deciso di regalare un bel po’ di merce per continuare a vivere l’estate in bellezza. Le file sono interminabili alle casse, tutti vogliono accaparrarsi l’occasione del momento, prezzi simili non si erano mai visti, i prodotti scontati dell’80% sono davvero il top; ma vediamo insieme di cosa si tratta.

Lidl, una storia nati tanti anni fa

La catena di supermercati nasce in Germania nel 1932 dalla lungimirante idea di Josef Schwarz che inizia questa avventura nel settore alimentare con una piccola bottega. Con gli anni Lidl si è esteso in tutto il mondo ed oggi vanta 13.000 supermercati ed oltre 8.000 dipendenti. Ma per quale motivo l’azienda ha avuto tanta fortuna?

La risposta alla domanda è molto semplice, la qualità e la convenienza che si può trovare da Lidl è impareggiabile. I prodotti commercializzati non sono quelli del classico discount, sono nettamente superiori, inoltre nei vari supermercati è possibile acquistare un po’ di tutto, non solo il cibo. Nei vari scaffali, sempre in offerta, è possibile trovare articoli di vario genere che vanno dagli elettrodomestici più comuni agli attrezzi più elaborati per il giardinaggio.

Questo è il periodo giusto per acquistare, sconti fino all’80%

Lidl in questo periodo ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi clienti, molti prodotti sono super scontati e tutti stanno facendo a gara per accaparrarsi l’occasione dell’estate. Cosa avrà pensato Lidl? Innanzitutto è possibile acquistare un comodo e pratico frustino montalatte a soli 6,99 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lidl Italia (@lidlitalia)

Un mini congelatore da 33 litri alla modica cifra di 149 euro, una macchina sottovuoto (perfetta per sigillare i sacchetti) a soli 29 euro ed infine, il prodotto del momento, una friggitrice ad aria acquistabile a 99 euro.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte

Per poter godere di tutte queste novità è necessario recarsi nei negozi fisici, quindi non online, e scegliere il prodotto che più si ama. Anche questa volta, Lidl, ha fatto centro.