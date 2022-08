Mara Maionchi confessa la terribile malattia: “l’ho capito da una macchia sul collo”. Non c’è soluzione

Mara Maionchi ha ammesso di recente di essere affetta da una terribile malattia: “l’ho capito da una macchia sul collo”

Nel corso della sua memorabile carriera, Mara Maionchi ha indubbiamente trovato il modo di farsi notare e apprezzare dal pubblico della televisione.

Con il suo carattere irruento e irrefrenabile, la produttrice discografica si è resa protagonista di siparietti a dir poco iconici, che hanno contribuito a dar maggiormente risalto alla sua immagine.

Numerose sono state le trasmissioni in cui la Maionchi ha avuto modo di mettere alla prova il suo talento. Ancora oggi, all’età di 81 anni, la conduttrice può indiscutibilmente competere con centinaia di colleghe meno attempate in fatto di carisma ed energia.

Mara Maionchi, da “X-Factor” ad “Amici”: la carriera televisiva della produttrice discografica

Il pubblico italiano perse la testa per lei fin dall’epoca in cui prese parte alla primissima edizione di “X-Factor”, trasmessa nel 2008 su Rai 2. Mara Maionchi, in qualità di produttrice discografica, non mancò di dimostrare il proprio talento ai telespettatori del noto talent.

Da quel momento in avanti, la carriera della conduttrice fu una vera e propria ascesa continua. Pochi anni dopo, Maria De Filippi la volle al proprio fianco all’interno del format di “Amici”, dove la Maionchi ricoprì brillantemente il ruolo di insegnante.

Da tre anni a questa parte, la produttrice è un membro della giuria di “Italia’s Got Talent”; con le sue battute esilaranti e l’ironia tagliente, Mara non manca di regalare ai telespettatori dei momenti di puro spettacolo.

Riservata e schiva quando si tratta della sua vita privata, la Maionchi ha confidato solamente di recente di essere affetta da una terribile malattia. Si tratta di un problema che, come ribadito dalla produttrice, non prevede alcun tipo di cura.

Mara Maionchi confessa la malattia da cui è affetta: “l’ho scoperta grazie ad una macchia sul collo”

La giudice di “Italia’s Got Talent”, come molti altri colleghi dello spettacolo, è affetta da vitiligine, una malattia della pelle che si manifesta attraverso macchie chiare sul corpo.

Mara Maionchi, in una recente intervista, aveva confidato il più grande timore connesso alla sua malattia, per cui non esiste alcun tipo di rimedio:

“Spero di non averla lasciata in eredità alle mie due figlie. Io l’ho scoperta per caso una mattina, di fronte allo specchio, quando notai di avere una macchia sul collo”.

La vitiligine, disturbo con cui la Maionchi convive da più di cinquant’anni, non sembra spaventare minimamente la giudice. Mara, come suo solito, ha saputo affrontare anche questa problematica con il coraggio e la forza che l’hanno sempre contraddistinta.