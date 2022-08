Mario Balotelli, avete visto la figlia? È uguale a lui. Il VIDEO

Mario Balotelli e la figlia Pia, sapete che sono due gocce d’acqua? Ecco com’è oggi la piccola nata dall’amore con Raffaella Fico

Mario Balotelli è da sempre un grande calciatore ma anche un grande conquistatore. Di donne, l’ex l’attaccante di Milan e Brescia, ne ha conquistate un sacco e si è sempre riservato un posto speciale tra le pagine del gossip.

Di certo però la storia con Raffaella Fico è stata quella più seguita e chiacchierata. Con Raffaella il bomber faceva sul serio, poi però qualcosa si è spezzato e nonostante la gravidanza della showgirl le cose sono andate a rotoli giocandosi anche a colpi di dichiarazioni pubbliche.

Beghe del passato che fortunatamente sono state messe da parte per l’amore di Pia, la piccola nata dalla loro unione. Voi sapete com’è oggi? Uguale al papà.

Mario Balotelli e Pia: due gocce d’acqua. Il VIDEO

Pia Balotelli ha oggi 9 anni ed è una bambina meravigliosa. I tratti sono proprio quelli del papà. Carnagione scura e lineamenti che richiamano il calciatore. Una folta chioma scura e piena di ricci come quella di mamma Raffaella.

Lei stravede per il suo papà e sa che i suoi genitori oggi vivono vite separate. I due non la mostrano spesso sui social. Solo qualche giorno fa però la Fico ha fatto uno strappo alla regola e ha condiviso su Tik Tok un video che la immortala proprio accanto alla figlia sulle giostre.

Pia ha raccolto i suoi capelli in lunghe treccine, sorride e si diverte da bambina spensierata quale è. Per lei solo complimenti da parte dei follower di Raffaella che non possono non commentare che se il sorriso è dell’ex Pupa, il volto è tutto del papà.

Tra tutti c’è chi specifica: “come cresciuta e bella🥰poi il papà voleva fare il dna 😂😂 è la fotocopia di lui 😅”.

Balotelli presenta a Pia la sua nuova fidanzata

Papà Mario Balotelli ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna con la sua Pia. È qui che le ha fatto conoscere la sua nuova fidanzata, Francesca Monti. È la prova che le cose con lei vanno a gonfie vele e che Super Mario ha intenzioni serie.

Tra le due pare che ci sia feeling anche se

il rapporto speciale con il papà balza agli occhi. I due giocano e si divertono in acqua e sono teneri e meravigliosi da guardare.

Per Balotelli si parla addirittura di matrimonio. Il calciatore ha due figli, oltre a Pia, avuta dalla Fico, Lion, frutto dell’amore con Clelia Carleen, ma fino ad ora non è mai arrivato all’altare. Ci riuscirà Francesca Monti?