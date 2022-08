Ambra Angiolini, nella sua vita un unico grande amore: “Francesco? Per lui sono caduta in depressione”

Ambra Angiolini si svela in una toccante intervista a Vanity Fair. Il solo rimpianto è non aver aggiustato le cose con l’ex marito e padre dei suoi due figli Renga. Ecco cosa ha rivelato

In una recente intervista realizzata da Vanity Fair ambra Angiolini si è messa a nudo, raccontato un po’ i retroscena della sua vita privata e sentimentale passata e attuale.

Ambra si racconta tra sentimenti, dolori e l’immenso amore per i suoi due figli

Non dà molto si è lasciata con il suo ultimo compagno Massimiliano Allegri, il quale però sembrerebbe essersi già rifatto una vita, voltando pagina e frequentando una persona nuova.

In ambito lavorativo il futuro prossimo sembrerebbe avere del potenziale, la ex moglie di Renga, infatti, sarà presto giudice del famoso talent XFactor.

“Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco” . Ha dichiarato apertamente.

Parole che denotano un grande senso di responsabilità, probabilmente per non essere riuscita a mantenere vivo il rapporto con il cantante e padre dei suoi due figli.

La depressione dopo la storia con Renga e la rinascita di Ambra Angiolini

“Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme”. Ha proseguito la Angiolini. Un pensiero più che normale data la perdita, sicuramente maggiore rispetto a quella più recente.

“Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione”

Ha aggiunto l’attrice nel corso dell’intervista al magazine.

In poche parole fa capire che il suo carattere seppur forte, può sopportare, superare e metabolizzare la fine di una storia anche importante come quella con Allegri, ma più difficilmente si potrà in breve tempo andare avanti se si perde del tutto un equilibrio familiare, con la persona con la quale hai condiviso tanti anni e due figli.