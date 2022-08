Giulia Salemi in pericolo, Pierpaolo sveglio in piena notte: “quello che è successo mette ansia”

Giulia Salemi sveglia Pierpaolo Pretelli nel cuore della notte: “quello che è successo mette ansia”, parola dell’influencer!

Tra le coppie più affiatate del “Grande Fratello Vip 5” ci sono anche loro: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. In realtà, la relazione tra l’influencer e l’ex velino sembrava iniziata con tutt’altri presupposti all’interno del reality.

Giulia, inizialmente, dichiarava di volere solo ed esclusivamente amicizia dal coinquilino, nei confronti del quale l’attrazione era scattata fin dal primo istante. Il maggior timore della Salemi, infatti, era che Pretelli non sarebbe mai riuscito a dimenticare la meravigliosa Elisabetta Gregoraci.

Le cose, come il pubblico di Canale Cinque ha avuto modo di constatare, sono andate molto diversamente per la coppia. L’ex velino, che nel giro di breve tempo ha perso la testa per la modella, è ancora al suo fianco da oltre un anno e mezzo.

Dopo un anno e mezzo è ancora amore tra Giulia e Pierpaolo: matrimonio in vista?

Dopo un anno e mezzo di relazione, le domande circa un eventuale matrimonio sorgono spontanee ai fan della coppia, che sono impazienti di conoscere i progetti futuri di Giulia e Pierpaolo.

In realtà, come più volte ribadito dalla Salemi, le nozze non sarebbero affatto una priorità per lei e Pretelli. La modella e l’ex velino, per il momento, si godono il loro amore con spensieratezza, pur non mancando di essere l’uno la spalla dell’altra.

Solo di recente, a questo proposito, l’influencer ha raccontato di aver vissuto un terribile momento. Solo la presenza del fidanzato, a detta di Giulia, avrebbe contribuito a rasserenarla e a farla tornare in sé. Cosa è accaduto alla bellissima modella?

La Salemi si sveglia in piena notte e grida aiuto: “quello che è successo mette ansia”

Attraverso le Instagram stories, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno raccontato dell’incubo avuto nelle scorse ore da quest’ultima, che avrebbe fatto trascorrere alla coppia una notte davvero movimentata.

La modella ha spiegato di essersi svegliata nel cuore della notte in preda alla preoccupazione, invocando l’aiuto del fidanzato. A proseguire il racconto è stato proprio l’ex gieffino, che ha svelato quanto segue:

“Ha sognato di perdere un dente. siamo andati a cercare il significato e ce ne sono molti, ma due di questi mettono davvero ansia”.

Fortunatamente, grazie alla vicinanza del fidanzato, Giulia è riuscita a razionalizzare e a prendere atto di aver avuto solamente un brutto sogno. Pretelli, al suo fianco come di consueto, non avrà mancato di calmarla e di prendersi cura di lei.