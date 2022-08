“Chiunque italiano vorrebbe essere quel cagnolino” Diletta ed Elodie insieme sul divano e .. FOTO

Diletta ed Elodie sganciano una nuova foto insieme. Su Instagram è il delirio: ecco cosa sono state in grado di fare

Sono amiche per la pelle da sempre e quando si mostrano insieme sui social è sempre un fuoco che è difficile spegnere. Parliamo di Elodie e Diletta Leotta, la mora e la bionda, la cantante e la giornalista, esempi di sensualità italiana amatissime dai social.

Le due si sono ritrovate in Sardegna per festeggiare il Ferragosto e non solo. Il 16, infatti, è il compleanno della giornalista di Dazn che ha radunato le sue amiche a Porto Cervo per una festa in allegria. Oltre ad Elodie anche Rossella Fiamingo e Giacomo Cavalli.

Diletta Leotta, 31 anni insieme ad Elodie e non solo

Risate, abbracci, baci e tanto brio per i 31 anni di Diletta Leotta che quest’anno ha festeggiato con un party più intimo circondandosi delle persone a lei care. Immancabile come detto Elodie che insieme alla sua amica e al resto degli invitati si è prestata a scherzare su Instagram ed i filtri che cambiano il volto.

Di certo non è passato inosservato Giacomo Cavalli, il modello che secondo i rumors avrebbe una relazione con la presentatrice siciliana. I due non hanno mai ufficializzato la cosa ma le tante indiscrezioni portano a lui che, presente alla festa, non ha fatto altro che accrescere le supposizioni.

Abiti scintillanti per le due amiche che non certo sono passate inosservate sui social. Per loro solo complimenti su complimenti. Poi però arriva una nuova foto sul profilo di Elodie ed Instagram implode. Sono tutti pazzi delle due super belle.

Diletta ed Elodie, incandescenti sul divano: la FOTO

Diletta Leotta ed Elodie insieme, stese su un divano, con un piccolo cucciolo di cane tra le braccia. È bastato questo al popolo di Instagram per far infiammare l’atmosfera. Le due amiche si sono fatte immortalare in un momento di relax in spiaggia: la mora con bikini verde e la bionda con copricostume bianco in pizzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Abbracciate e sorridenti mandano letteralmente in tilt i follower del social dell’immagine. I complimenti si rincorrono ma l’invidia è tutta per il cucciolo:

“Chiunque italiano vorrebbe essere quel cagnolino”

lo sfogo senza filtri di uno dei tanti fan della cantante che con un solo post ha totalizzato oltre 140 mila like.