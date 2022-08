Carlotta Mantovan, in vacanza con “l’amore di sempre”: il sorriso più bello, per la vedova di Frizzi

Carlotta Mantovan sta trascorrendo le vacanze con l’amore di sempre, finalmente dopo il dolore per la morte di Frizzi, si ritorna a sorridere.

La bellissima ex Miss Italia, si sta godendo l’estate con una persona che ama molto. No, non stiamo parlando di sua figlia Stella, avuta dal conduttore Fabrizio Frizzi, è un’altra persona che non l’ha mai abbandonata specie nel momento del bisogno.

Carlotta Mantovan, cosa fa dopo la morte del marito?

Carlotta è una giornalista ex Miss Italia che fece breccia nel cuore del conduttore proprio durante la trasmissione del programma in onda su Rai 1. I due si sono innamorati subito e dopo una brevissima frequentazione hanno deciso di sposarsi nel 2014, sono stati insieme fino al momento della morte di Frizzi. Hanno messo al mondo Stella, una bambina dolcissima identica al papà che ogni giorno impara ad andare avanti senza una figura così importante.

Dopo la morte del marito, Carlotta ha deciso di trasferirsi in Francia con la figlioletta, attualmente si sta dedicando alla sua passione per i cavalli che ha trasmesso anche alla figlia. Ha chiuso con il mondo dello spettacolo e con tutto quello che gli ricordava Frizzi, venuto a mancare per un’emorragia celebrale il 26 marzo del 2018.

Ecco con chi si sta divertendo in vacanza

Una persona che non dimenticherà mai Fabrizio Frizzi, è sicuramente Antonella Clerici, la collega conduttrice ma soprattutto amica. La Clerici e Fabrizio avevano una rapporto speciale di profondo rispetto, si volevano un gran bene e la scomparsa del conduttore è stata anche per la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno, un colpo al cuore.

“Ti voglio bene Carlotta. Noi e le ns bimbe che crescono”, scrive Antonella Clerici. Un messaggio pieno d’amore da parte di un’amica fedele che ha supportato Carlotta e Stella nel momento del bisogno, ovvero dalla scomparsa di Frizzi.

I fan commentano con gioia questo momento, uno scatto speciale che mostra come Carlotta abbia superato il terribile lutto del 2018.