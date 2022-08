“Soltanto pochi giorni fa…” Flora Canto, il VIDEO che ha fatto piangere tutti

La showgirl sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video delle recenti nozze, impossibile non commuoversi di fronte ad immagini così suggestive.

Dopo 8 anni d’amore, Enrico Brignano e Flora Canto si sono detti “Sì” di fronte ad amici e familiari lo scorso 30 luglio. Nel settembre del 2021, dopo la nascita del figlio Nicolò, la proposta era arrivata in grande stile con tanto di sfondo sull’Arena di Verona ed il comico inginocchiato con l’anello nella scatolina rossa.

Flora da allora non si è più fermata e si è buttata a capofitto nei preparatovi che a suo dire dovevano essere curati alla perfezione. Alla fine la location scelta per la celebrazione ed i banchetto è stata Posta Vecchia Hotel, situata a Paolo Laziale (a Ladispoli).

Flora Canto meravigliosa in abito bianco, una visione

Radiosa e seducente, ha scelto per la cerimonia l’abito Geiranger firmato Pronovias, leggero in organza con corpetto stretto ed una morbida gonna ampia con strascico.

Mentre per la sera e la festa, Flora si è infilata nel sinuoso vestito bianco della griffe spagnola con silhouette a sirena fasciante, senza spalline, foderato interamente con un pizzo chantilly color avorio.

Un vero incanto a cui è stato molto difficile togliere gli occhi di dosso per l’intera giornata di festeggiamenti. Ieri la moglie di Brignano ha deciso anche di postare un video di quella giornata che le è stato mandato dalla sua wedding planner Eva Presutti.

“Falling in love with you”, Flora Canto si commuove

Ieri pomeriggio Eva ha pubblicato sul suo profilo un video realizzato nella location del banchetto, allestito con grande pazienza e attenzione per soddisfare le esigenze della sposa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flora Canto (@floracanto)

Sulle note di ‘Falling in Love with’ si vede l’allestimento dei tavoli, immense distese di fiori e candele, addobbi ricamati, teli di lino e cotone sui toni pastello dei bianco, rosa e oro come le aveva richiesto Flora.

La sposa non ha potuto fa altro che ripostare il video anche nella sua pagina Ig con la descrizione:

Soltanto pochi giorni fa…Il sogno divenuto realtà. Con la tua bacchetta magica❤️ (e un po’ di sale grosso..😝). Grazie Eva.

In pochi minuti sono giunti migliaia di like da parte dei follower della bella attrice e conduttrice. Uno spettacolo che farebbe sussultare il cuore a chiunque e che ha fatto commuovere anche tutti quelli che non erano presenti durante la celebrazione di quel grande giorno.