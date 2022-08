MD, l’elettrodomestico sta andando a ruba, l’offerta è imperdibile: IL PREZZO CLAMOROSO

Da MD le offerte non deludono mai ed è in corso una promozione davvero imperdibile: scopriamo insieme di cosa si tratta.

E’ uno dei marchi più amati dagli italiani, MD S.p.A è un’azienda dal basso costo assicurato e uno dei più importanti concorrenti della grande distribuzione italiana. I clienti sono sempre soddisfatti e non rinunciano al piacere di fare la spesa nei punti venditi sparsi per tutta Italia, dove la qualità si unisce al basso prezzo dando luogo a qualcosa di inimitabile.

Infatti, il rapporto qualità prezzo è inedito, gli esperti offrono promozioni ai clienti ogni mese. Il 2020 è stato un anno fantastico per l’azienda che ha portato a termine quasi tre miliardi di fatturato.

MD S.p.A., l’offerta imperdibile

Attualmente è in corso un’offerta imperdibile e che i clienti non devono farsi scappare. Si tratta di un elettrodomestico molto utile in cucina.

La promozione è valida fino al 21 agosto, stiamo parlando della friggitrice ad aria che potrà essere acquistata ad un prezzo vantaggioso: 39,90 euro. La marca è Necchi ed è possibile acquistarla fino ad esaurimento scorte. Solitamente lo strumento costa 10 euro in più.

Friggitrice ad aria, come usarla

Da qualche anno la friggitrice ad aria è diventata indispensabile per gli italiani che si apprestano a comprare l’elettrodomestico, spesso spendendo anche molto.

Si tratta di uno strumento utile e facile da usare, esso consente di cucinare gli alimenti non in modo tradizionale e quindi immergendoli nel grasso dell’olio o burro, ma con il calore accumulato nella camera di cottura. Non si tratta di una vera e propria frittura ma di qualcosa che le assomiglia, infatti i cibi saranno croccanti fuori e morbidi all’interno.

Non tutti i prodotti possono essere cucinati con la friggitrice. I migliori sono quelli a cui serve il calore secco, quindi gli alimenti che non hanno bisogno di bollitura, brasatura e cottura a vapore. La friggitrice trasformerà delle ricette in piatti sfiziosi, ma sani e poco calorici, senza grassi.

L’elettrodomestico può essere usato per cibi surgelati e pre-fritti: patate, pesce surgelato, pizza e altro. Poi ancora ortaggi e verdura come melanzane, zucchine, funghi, broccoli. Anche le paste sfoglie e i wurstel possono essere cucinati al suo interno.

Infine, la friggitrice ad aria può essere utilizzata per riscaldare il cibo avanzato senza che il piatto perda la sua parte croccante. Ancora dubbi? Provare per credere.