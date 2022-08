Miriam Leone, dal top fuoriesce qualcosa di proibitivo: battiti accelerati. Un panorama mozzafiato – FOTO

Miriam Leone esce allo scoperto in vacanza e fa sognare tutti i suoi fan ad occhi aperti con un outfit panoramico da battiti accelerati.

L’estate 2022 porta davvero bene alla favolosa attrice ed ex vincitrice di Miss Italia, edizione 69. Miriam Leone è entrata ancor più nel cuore dei suoi fan sfoggiando una bellezza esemplare e degna di un’ex modella.

L’attrice, protagonista di fiction dal fiato corto è finita al centro dei riflettori social, condividendo aspetti e dettagli di una vacanza a dir poco magnifica.

Nel corso delle ultime settimane è bene sottolineare la spensieratezze e la libertà che Miriam sta assaporando sulle spiagge più belle del luogo.

Miriam Leone appare spesso in primo piano con un fisico mozzafiato da far invidia persino alle ventenni. D’altronde ‘sangue’ di modella non mente! E nonostante il passare degli anni fa ancora tutta la differenza di questo mondo

Miriam Leone esce allo scoperto con un outfit intrigante: tra cibo, spiaggia e relax si realizza il sogno di tutti

In attesa del ritorno in pista tra i set cinematografici e un ‘bagno di folla’ al cinema, l’attrice ed ex modella, Miriam Leone si gode l’estate come meglio può.

Durante le vacanze estive, la showgirl ha voluto condividere con i suoi fan tutti i momenti più rilassanti che la fanno sentire libera e scevra da ogni pensiero.

Ho dismesso il bianco o il nero per vivere a colori.

Gratitudine e rispetto per tutta questa bellezza, per il silenzio, per i sospiri, per i sorrisi, la contemplazione, i tuffi e le bracciate

Insomma dalle parti dell’ex vincitrice di Miss Italia non si respira di certo un’aria tediosa e pesante. Un buon proposito per ciò che sarà il suo futuro, promettente e ricco di numerosi successi.

Durante l’ultima pubblicazione, eccola protagonista con gli occhiali da sole e un dettaglio che sfugge dal top, scevro di reggiseno. Due belle curve entusiasmanti galvanizzano il popolo di Instagram che realizza così il sogno di una vita.

Non da meno le immagini condivise più in là con il mare piatto e splendido, proprio di un luogo vacanziero che la stessa showgirl consiglierebbe a chiunque.