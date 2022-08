Chanel e Cristian Totti, arriva il messaggio di Maria De Filippi: “mi dispiace perché…”. Non ha fatto sconti

Maria De Filippi manda un messaggio a Chanel e Cristian Totti, figli maggiori della coppia più discussa del momento: i dettagli sono clamorosi

Persino Maria De Filippi non ha potuto esimersi dall’affrontare una delle tematiche più scottanti del momento: l’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

D’altra parte, la conduttrice sembra conoscere molto bene i due ex coniugi, che per circa vent’anni hanno fatto coppia fissa mantenendo in piedi un rapporto stabile e duraturo.

La De Filippi, proprio alla luce di ciò, ha invitato svariate volte la conduttrice e l’ex calciatore a presenziare a “C’è posta per te”. L’esempio fornito da Ilary e Totti, perlomeno all’epoca, era l’esempio di una relazione sana e autentica, che nulla avrebbe mai potuto scalfire.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il pensiero di Maria De Filippi sul divorzio della coppia

Tutti i personaggi dello spettacolo, chi più e chi meno, hanno detto la loro in merito al divorzio, ufficializzato circa un mese fa, tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Per alcuni, in particolar modo, rassegnarsi alla fine di un amore che sembrava destinato a durare in eterno è tuttora impossibile. Alcuni colleghi della tv, a tal proposito, non hanno fatto mistero di sperare ancora in un ritorno di fiamma tra i due.

Non pare essere dello stesso avviso Maria De Filippi, che ha dimostrato di avere un’opinione più che netta a riguardo. “Questa è la vita, tutto inizia e tutto finisce” ha asserito la regina di Canale Cinque, che non poteva certamente sottrarsi dal dire la sua sull’argomento.

La moglie di Costanzo, tuttavia, ha fatto molto di più rispetto a quello che ci si aspettava da lei. In via indiretta, la conduttrice ha voluto far arrivare un messaggio ai figli maggiori della coppia, Chanel e Cristian.

Chanel e Cristian Totti, arriva il messaggio di Maria De Filippi: “mi dispiace perché…”

Tra le righe, Maria De Filippi ha voluto far arrivare un messaggio ben preciso a Chanel e Cristian, figli maggiori di Ilary Blasi e Francesco Totti.

La conduttrice, in un periodo estremamente complicato come quello attuale, ha deciso di esprimere ai due adolescenti tutta la sua vicinanza:

“mi dispiace per quello che hanno subito e subiranno dalla eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione”.

La De Filippi, che con le sue dichiarazioni taglienti non ha fatto sconti a nessuno, ha cercato di far arrivare ai due giovani una parola di conforto. D’altronde, essendo lei stessa madre, da parte sua non ci si sarebbe potuti aspettare un atteggiamento diverso.