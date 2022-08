IL Volo, si ferma uno dei tre tenori: il loro pubblico è disperato

Il Volo, arriva una comunicazione devastante: la scelta di uno dei tre tenori ha sconvolto il pubblico e i fans.

Tra i gruppi musicali più amati dagli italiani (e non solo), è impossibile non citare ‘Il Volo’. Grazie ad un’intuizione di Roberto Cenci, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto formarono il trio nel corso della seconda edizione di ‘Ti lascio una canzone’, talent show canoro per bambini.

Da quel momento, la loro ascesa è stata incredibile e nella loro carriera hanno già raccolto successi straordinari. Il gruppo ha vinto il ‘Festival di Sanremo‘ nel 2015 con la canzone ‘Grande Amore’, ha firmato un contratto diretto con una major statunitense e fa concerti praticamente in tutto il mondo.

Nel corso di questa estate hanno girato sia per l’Italia che per altre nazioni, raggiungendo addirittura il Giappone. I tre non si sono fermati nemmeno un minuto e hanno fatto sognare tutti con la loro voce.

Nelle ultime ore, però, sui social network è apparso un post che ha sorpreso tutti: l’annuncio di uno dei tre tenori ha scioccato i fans.

Il Volo, si ferma uno dei tre tenori: annuncio devastante

Tutti amano ‘Il Volo’, gruppo musicale formatosi nel corso di un reality show per bambini e diventato in breve tempo un trio formidabile.

Nelle ultime ore è arrivato un annuncio che ha fatto tremare milioni di italiani. Il post su Instagram è diventato in breve tempo virale e ha lasciato i fans senza parole.

Gianluca Ginoble, infatti, ha deciso di fermarsi per qualche giorno per ‘rifiatare’ dopo un periodo ricco di impegni.

“Days off”, ha scritto in didascalia svelando quindi l’inizio delle sue vacanze. Stando a quanto si legge in descrizione, Ginoble si trova a San Benedetto del Tronto.

Il Volo in concerto: le date italiane

Ricordiamo che i tre hanno annunciato diverse date per un tour meraviglioso in Italia. Il programma è piuttosto vario: ci sono già stati concerti a Verona, ad Agrigento e ad Ostuni.

Il prossimo 2 settembre Il Volo dovrebbe esibirsi a Brescia, precisamente a Piazza della Loggia, mentre il 3 settembre saranno a Vicenza nella Piazza dei Signori.

Date a Torino (15), Milano (17) e Roma (23) per il prossimo mese di dicembre. Prima di partire per il lungo Tour in America, il Volo delizierà ancora una volta milioni di italiani.