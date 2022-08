Ornella Muti: “Stiamo cercando di capire se questa cosa delle lingue…” e bacia in bocca la figlia. Il VIDEO spopola

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli si baciano su Instagram. È tutta una questione di lingue ed è subito pioggia di like

Ornella Muti nelle ultime settimane è ritornata protagonista del gossip per via della sua relazione con Adriano Celentano. Una parentesi che appartiene al passato ma che ha fatto molto discutere, sulla quale però la nota attrice non si è voluta esprimere molto mostrando solo il suo disappunto sulle esternazioni del Molleggiato.

Ad accusarlo, in passato, anche la figlia Naike, la primogenita della Muti, nata da una relazione che l’attrice non ha mai rivelato. Una ragazza madre a soli 18 anni a cui fu consigliato di abortire, anche se in Italia non era legale. Assolutamente no la risposta di Ornella che solo alcune settimane fa ha reso noto il dettaglio.

Con Naike c’è da sempre un rapporto speciale e oggi lo vediamo sui social, ma sapete che la Muti ha anche altri due figli?

Tutti i figli di Ornella Muti, da Naike ad Andrea

Ornella Muti ha avuto tre figli: la prima Naike, come detto, nata da una relazione mai dichiarata. Gli altri due, invece, nati dalle nozze con Federico Fachinetti: sono, infatti, Carolina e Andrea Fachinetti.

A loro la nota attrice è legatissima, a volte li vediamo insieme sui social ma di certo Naike è una presenza più portante sul web. Ornella vive infatti insieme a lei in una magnifica casa, una vecchia abbazia in Piemonte, a Lerna, in provincia di Alessandria. Insieme a lei si è resa protagonista di un video che sta spopolando sui social.

Ornella Muti e Naike, il bacio su Instagram per.. : il VIDEO

Ornella Muti e Naike Rivelli sono una coppia che vince sui social. Mamma e figlia spesso realizzano dei video ironici ed esilaranti che riscuotono grande successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)

Solo oggi ne hanno sfornato uno nuovo che già sta facendo furore. Le due parlano del look di Naike, pronta per uscire, poi però lei precisa che:

“Prima di andare vorrei fare qualcosa di super intelligente per i nostri follower..”.

Di cosa di tratta? Le due si avvicinano, si toccano con la lingua e si baciano. A corredo del video la didascalia ironica che spiega tutto: “Stiamo cercando di capire se questa cosa delle lingue che fanno gli influencer abbia qualche significato profondo nascoste da qualche parte… 🙆🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️”.