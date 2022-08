“Con mollica o senza”, Donato De Caprio prepara il panino più grande della spiaggia, IMPENSABILE – VIDEO

“Con mollica o senza” è diventato il tormentone dell’estate, Donato De Caprio lascia una spiaggia intera senza parole: che panino gigante.

Diventato famoso grazie a Tik Tok, Donato De Caprio è il re dei panini con o senza mollica. I suoi video sono diventati virali in pochissimo tempo così come le sue preparazioni, semplici, gustose e facilmente replicabili a casa in qualsiasi momento.

Chi è Donato De Caprio, il tiktoker dei panini

Donato è un salumiere napoletano che lavora ” Ai Monti lattari”, in pochissimo tempo ha raggiunto più di 1 milione di follower su Tik Tok diventando un vero fenomeno del panino con o senza mollica. Purtroppo Donato non ha più potuto editare video in salumeria dal momento che i titolari gli hanno revocato il permesso per cause ancora ignote, scelta alquanto strana vista l’affluenza di clienti triplicata grazie a Donato.

Per questa ragione, De Caprio ha avvisato tutti i suoi seguaci dicendo: “La ditta “Ai Monti Lattari” stasera mi ha comunicato che non devo fare più video per quanto riguarda il negozio. È una scelta loro, io sono un dipendente loro e dovrò fare quello che mi hanno chiesto”. Lo sconforto è stato generale e lo stesso protagonista è stato supportato dalla sua community virtuale.

Donato crea panini in spiaggia, altro che in salumeria

I panini di Donato fanno venire l’acquolina in bocca, farciti con prodotti di qualità sono una vera gioia per gli occhi e sicuramente anche per il palato. La maestria del salumiere si è trasferita dal bancone in spiaggia, ed ha creato il re dei panini: mozzarella – pomodoro – rucola – prosciutto crudo ed olio, una vera bontà.

Il panino è gigante ed è un vero capolavoro, come lo stesso salumiere sottolinea soddisfatto della sua creazione.

Fai la parte 3…. Come si mangia??

Il capolavoro è talmente grande da spaventare addirittura i follower. Tutti voglio le istruzioni per mangiare il mega panino di Donato De Caprio ripieno di bontà. Gustarlo in spiaggia è stato un vero piacere, accompagnato anche da una birra ghiacciata.